Cardioprotetti municipio e parrocchia 

Perdasdefogu è cardioprottetta. L’amministrazione comunale ha acquistato due defibrillatori. Uno dei due dispositivi sanitari è già stato installato fuori dal municipio. Il secondo in consegna in questi giorni verrà invece posizionato all’esterno della chiesa parrocchiale. Dal Comune hanno deciso di regalarlo al parroco don Luca Fadda. Scelte due postazioni alla portata di tutti, in punti strategici del centro abitato e anche quelli maggiormente frequentati.

Pochi anni fa durante la messa una donna era stata colpita da un arresto cardiocircolatorio. Alcuni militari avevano immediatamente effettuato il massaggio cardiaco, alternandosi nelle operazioni fino all’arrivo del 118. La signora si era salvata. Un defibrillatore avrebbe reso il soccorso più semplice. «Abbiamo pensato di installare un macchinario in chiesa anche alla luce di quanto successo anni fa a una nostra compaesana. Inoltre il luogo di culto è uno dei posti più affollati – ha spiegato l’assessore al Bilancio Salvatore Mura – speriamo di non doverli utilizzare mai». Nelle scuole il defibrillatore è già presente, mancava in spazi aperti e facilmente raggiungibili. «L’incolumità dei nostri cittadini è per noi fondamentale - ha commentato il sindaco Bruno Chillotti – abbiamo investito sulla sicurezza della popolazione».