Cardiologie aperte, sapere per prevenire 

Anche quest’anno la “Fondazione per il tuo cuore” dell’Associazione medici cardiologi ospedalieri - Anmco lancia, dal 12 al 18 febbraio, l’iniziativa nazionale di prevenzione cardiovascolare “Cardiologie Aperte 2024”.

«Non dobbiamo dimenticare che le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo, nonostante i grandi progressi raggiunti negli ultimi decenni nella diagnosi e nella cura», commenta Marco Corda, direttore della Cardiologia del Brotzu, che ha organizzato, insieme ai medici del reparto, quattro giorni di informazione e prevenzione sulle malattie cardiovascolari. «Un nostro importante obiettivo è ridurne l’incidenza, ecco perché la prevenzione diventa determinante».

Per il 2024 la Fondazione per il Tuo cuore ha deciso di puntare l’attenzione su alcuni temi, tra cui: fibrillazione atriale, cardiologia di genere, scompenso cardiaco e prevenzione dei fattori di rischio modificabili, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini a riguardo e prevenire alcune delle più diffuse patologie cardiovascolari.

Le malattie cardiovascolari non colpiscono solo il sesso maschile, ma anche quello femminile. Le donne arrivano più tardi alle cure e sono meno seguite sul fronte della prevenzione: ecco perché è importante che inizino a tenere sotto controllo i fattori di rischio cardiovascolare, soprattutto dopo la menopausa.

La conclusione della settimana sarà dedicata al movimento, una camminata di circa sei chilometri, da Marina Piccola all’ospedale Marino e ritorno: in programma per domenica 18 in compagnia dei medici Marco Corda e Stefano Mameli.

