Cardiologia, visite gratis in ospedale 

In una situazione sanitaria decisamente complicata, tra medici che mancano e pronto soccorso aperto a singhiozzo, la nuova campagna lanciata dalla Asl assume un significato speciale. “Cardiologie aperte”, questo il nome dell’iniziativa promossa dal reparto di cardiologia dell’ospedale Santissima Trinità che sabato farà tappa all’ospedale san Giuseppe Calasanzio di Isili. Sarà una giornata dedicata alla prevenzione cardiologica gratuita per tutto il territorio durante la quale verranno garantite visite gratuite ad almeno cento “nuovi” pazienti provenienti da tutta l’area del Sarcidano-Barbagia di Seulo di età compresa tra i 30 e i 70 anni, che non si sono mai sottoposti a una visita cardiologica.

Il territorio

«La salute dei cittadini passa anche attraverso la prevenzione e l’informazione – ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia –: ospitare questo evento nel nostro ospedale significa avvicinare la medicina al territorio. La sanità deve essere accessibile, vicina e concreta. Ringraziamo i cardiologi e tutte le istituzioni coinvolte per aver scelto il nostro paese come punto di riferimento per un’iniziativa così importante».

La giornata vede la collaborazione del Comune e dell’associazione nazionale Medici cardiologi ospedalieri. L’obiettivo è intercettare precocemente eventuali fattori di rischio e promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione. «Quest’anno – si legge nel comunicato della Asl – si è voluto portare “Cardiologie aperte” in uno dei territori periferici, ma non meno importanti per l’azienda e per il reparto di cardiologia, volendo dare un ulteriore messaggio di attenzione e di vicinanza». La giornata comincerà alle 9 con CarloBalloi, direttore della Cardiologia della Asl e Cristiana Montaldo presidente Anmco e fino alle 12 si procederà con le visite (prenotazioni al numero 070/6095223). A seguire “Quattro chiacchiere con il cardiologo” un momento informativo aperto al pubblico dedicato alle più diffuse malattie cardiovascolari, con un linguaggio semplice e diretto per fornire strumenti utili alla prevenzione. I professionisti presenti affronteranno temi come l’infarto del miocardio, l’ipertensione arteriosa, lo scompenso cardiaco, la fibrillazione atriale, l’ipercolesterolemia.

La collaborazione

«Eventi come questo – ha aggiunto Pilia – dimostrano quanto sia fondamentale fare rete tra ospedale, associazioni scientifiche e amministrazioni locali, la prevenzione può davvero salvare vite, siamo orgogliosi di sostenere ogni progetto che metta al centro il benessere della nostra comunità».

