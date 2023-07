Cardiologia, record di pazienti seguiti con la telemedicina 

L’ospedale Nostra Signora di Bonaria è sempre più all’avanguardia. Da tempo si lavora secondo progetti nuovi e ambizioni e da un felice incontro la tecnologia e il personale del reparto di cardiologia oltre 700 pazienti, portatori di pacemaker e defibrillatore, sono seguiti a distanza. Si tratta di un progetto partito nel luglio 2017 quando il reparto di cardiologia, diretta dal primario Gianfranco Delogu, ha avviato il servizio di monitoraggio remoto dei dispositivi impiantabili. L’équipe dedicata, composta oltre dal direttore del reparto, da tre medici e tre infermieri, ha avviato l’attività di arruolamento dei pazienti, dell’attività di counseling e della consegna dei comunicatori, con particolare attenzione per i portatori di defibrillatori o dispositivi per la resincronizzazione cardiaca.

In questi giorni è stato consegnato il settecentesimo comunicatore per controllo remoto come rimarca il direttore generale della Asl del Medio Campidano Giorgio Carboni: «Questo traguardo ha promosso il centro del Medio Campidano a centro all’avanguardia nel territorio sardo e nel centro sud Italia per la promozione della telemedicina applicata ai pazienti cardiopatici. Ormai ben oltre il 70 per cento dei pazienti che si rivolgono al centro del Medio Campidano per l’impianto o il controllo del proprio dispositivo di cardiostimolazione usufruiscono di questo servizio.

RIPRODUZIONE RISERVATA