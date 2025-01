Cardiologia, non funziona il percorso pre-operatorio 

Il reparto di Cardiologia dell’ospedale di Lanusei non riesce a garantire in modo efficace la valutazione pre-operatoria dei pazienti candidati a intervento chirurgico. Dalla direzione generale calano una scialuppa per evitare disagi e conservare elevati standard di cure.

Forse anche in ragione dei drammatici dati statistici (una persona su tre nell’Ogliastra che si spopola muore di infarto o ictus), l’Asl Ogliastra ha elaborato un piano specifico che prevede il coinvolgimento di specialisti ambulatoriali cardiologi esterni con l’ottimizzazione del percorso pre-operatorio. «Il piano operativo - spiegano dall’Azienda guidata da Andrea Marras - si configura come risposta organizzativa a questa esigenza, strutturando un servizio dedicato che integra competenze cardiologiche e anestesiologiche.

L’attività, organizzata su due giornate settimanali, prevede un percorso completo di valutazione che include esami di primo e secondo livello, garantendo la presa in carico di 24 pazienti a settimana. Il progetto, che copre i primi sei mesi del 2025, nasce per rispondere alla carenza di personale medico in Cardiologia e mira a garantire continuità e qualità nel percorso peri-operatorio, riducendo le liste d’attesa e aumentando l’efficienza dell’attività chirurgica programmata». Sono due gli specialisti ambulatoriali individuati per dare gambe al piano della Asl, di cui Luigi Ferrai, direttore sanitario del presidio ospedalieri, è referente: Gabriele Massidda e Gabriele Marongiu. (ro. se.)

