Cardiologia, lezione al San Francesco 

La Cardiologia nuorese prosegue nel modello di continua formazione. Il San Francesco di Nuoro il 26 settembre si è trasformato in aula per un partecipato corso teorico-pratico, al quale hanno partecipato cardiologi dell’Asl 3 e di altre aziende sanitarie, medici di base e studenti del corso di Medicina e chirurgia. «È stata una mattinata intensa - dice il direttore della Cardiologia, Mauro Pisano - con i discenti che hanno partecipato attivamente alla full immersion in una cardiologia di un centro Hub, spaziando dallo studio del singolo caso clinico alla preparazione del paziente, fino all’esecuzione dell’intervento». Soddisfatto anche Enrico Mura della Cardiologia interventistica: «Ripeteremo l’esperienza. È un modo per condividere e analizzare le criticità presenti nei percorsi clinici che dovranno essere ottimizzati e facilitati, offrendo una migliore assistenza ai pazienti». A coordinare la lezione il cardiologo Alessandro Murgia: «Durante le sedute si sono analizzati due impianti di pacemaker, un’angioplastica coronarica, una chiusura di auricola sinistra e una ablazione con radiofrequenza di aritmia complessa. Seguendo ogni step delle procedure e con un debriefing finale».

Ieri pomeriggio a Sorgono la visita del direttore generale dell’Asl 3 Paolo Cannas, per una riunione di Distretto, alla presenza dei sindaci. All’orizzonte ristrutturazione dei reparti del San Camillo, l’avvio dei progetti sui gruppi di cammino e degli infermieri di comunità. Non è mancato un confronto con il Comitato a difesa della sanità “Sos Barbagia Mandrolisai”.

