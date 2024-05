Cardiologia, il reparto non chiuderà 

Struttura complessa di cardiologia Emodinamica e Utic dell’ospedale Sirai di Carbonia è salva. Il reparto continuerà ad esistere e i pazienti del territorio che dovessero averne bisogno potranno ancora contare su un equipe pronta a far fronte anche alle situazioni di emergenza.

Il reparto

Fino a poco tempo fa, la situazione sembrava irrecuperabile, ma le ultimissime notizie fanno ben sperare per il futuro. «In particolare abbiamo in forza 4 nuovi specializzandi - dice il responsabile del reparto, Salvatore Ierna - mentre altri 2 arriveranno in reparto tra luglio e agosto. Hanno scelto Carbonia anche grazie ai buoni rapporti che siamo riusciti a costruire con la sanità regionale. Avere la disponibilità di 6 specializzandi oggi, significa investire non solo sul domani di questi ragazzi che a breve diventeranno medici specializzati e quindi strutturati, ma sul futuro e sulla crescita del reparto che oggi rappresenta una valida risposta alle esigenze del sud ovest della Sardegna». Un vivaio che cresce lascia intravvedere la luce e fa superare le preoccupazioni che erano sopraggiunte al forte esodo tra pensionamenti e trasferimenti che negli ultimi anni non ha risparmiato nemmeno la cardiologia, considerata ancora oggi, il fiore all’occhiello del servizio sanitario del nosocomio sulcitano.

Il metodo

«Specializzandi che potranno contare sul supporto e sulla guida dei 22 cardiologi in servizio tra Carbonia e Iglesias - precisa Salvatore Ierna - certo, registriamo comunque una carenza d’organico che non sarà facile recuperare, ma l’inserimento di giovani nella nostra equipe, è un dato positivo che merita di essere evidenziato. Siamo punto di riferimento di migliaia di pazienti e facciamo fronte alla stragrande maggioranza delle emergenze. I due dati, quello della carenza d’organico e l’alto numero di ricoveri, purtroppo, non ci consentono di aprire le visite all’esterno. Pertanto, le prenotazioni al cup con tempi lunghi sono la logica conseguenza della carenza di medici, anche cardiologi di cui risente soprattutto il territorio». Scongiurato il rischio chiusura, nel reparto si gettano le basi per il futuro. I numeri parlano chiaro: 600 ricoveri, 300 interventi in emodinamica, 180-200 pacemaker nel solo 2023. Numeri destinati a crescere anche grazie alle capacità gestionali e ai rapporti con la scuola di specializzazione che hanno permesso di invertire la tendenza che in altri reparti, come la Traumatologia (chiusa da aprile), ha portato allo stop delle attività.

