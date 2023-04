Cardiologia, i nomi sono due 

Nell’anno del Covid, dello sdoppiamento del primario (in quel periodo Balloi era stato direttore ad interim della Cardiologia a Is Mirrionis) e della carenza di personale, il reparto, che era operativo 24 ore su 24 anche col supporto di consulenti esterni provenienti da altre aziende sanitarie regionali, sviluppava procedure di elevato livello tecnologico con impianti di defibrillatori sottocutanei ed endocavitari.

Uno tra Sanna e Piras raccoglierà l’eredità lavorativa di Carlo Balloi, che qualche tempo fa ha lasciato Lanusei per gli ospedali cagliaritani. Fino al momento della sua partenza la cardiologia interventistica era al top. Nel 2020, giusto per citare un’annata, il reparto aveva fatto segnare un incremento del 40 per cento sulle procedure di cardiostimolazione: il diario di bordo dell’epoca raccontava di 80 interventi al cuore e 600 visite di controllo elettronico del pacemaker con liste d’attesa azzerate e in armonia con i cardiologi del territorio.

Sarà uno tra Gianluca Sanna, 49 anni, e Alessandra Piras (46) il nuovo primario di Cardiologia dell’ospedale di Lanusei. Il procedimento della commissione di Ares vede il traguardo e, a breve, il medico investito dell’incarico varcherà la soglia d’ingresso del reparto che funziona a giri ridotti già da qualche anno. Cardiologia soffre la cronica carenza di medici, come peraltro tutti gli altri dipartimenti ospedalieri.

Eredità

Nell’anno del Covid, dello sdoppiamento del primario (in quel periodo Balloi era stato direttore ad interim della Cardiologia a Is Mirrionis) e della carenza di personale, il reparto, che era operativo 24 ore su 24 anche col supporto di consulenti esterni provenienti da altre aziende sanitarie regionali, sviluppava procedure di elevato livello tecnologico con impianti di defibrillatori sottocutanei ed endocavitari.

Donazione

Intanto ieri mattina i giocatori del Tortolì si sono distinti per essere campioni di solidarietà: 20 sacche di sangue raccolte grazie alla grande sensibilità dimostrata dai rossoblù. Decine di persone tra giocatori, staff tecnico, dirigenti e genitori degli atleti si sono presentate stamattina davanti all’autoemoteca dell’Asl Ogliastra, per l’occasione posizionata all’interno del campo da gioco. L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione tra il Centro trasfusionale della Asl Ogliastra diretto dalla dottoressa Giusy Cabiddu, l’Avis comunale di Tortolì, presieduta da Luca Russo e il presidente del Tortolì Calcio, Andrea De Murtas. La raccolta di oggi si inserisce nel progetto del Centro trasfusionale della Asl Ogliastra per sensibilizzare sempre più realtà del territorio alla donazione del sangue. (ro. se.)

