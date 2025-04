Cardiologia, Ferro tra le eccellenze mondiali  

Se volete definire l’eccellenza segnatevi questo nome: Enrico Ferro. Tutto nel percorso di questo cagliaritano di 34 anni con studi ai salesiani, poi a Yale e Harvard, racconta come si costruisce una carriera al top in un Paese, gli Stati Uniti, dove la competizione è altissima e spietata.

Non è un caso che, dopo essere stato nominato cavaliere della Repubblica nel 2023, recentemente sia stato definito dalla rivista “Cardiovascolar business” tra i 40 giovani cardiologi che faranno la differenza nel mondo negli anni a venire. A definire l’elenco sono stati altri specialisti che hanno inserito Ferro nell’elenco dei «pensatori migliori, più brillanti, più radicali. Persone che non si accontentano mai di qualcosa che sia “abbastanza buono” o “come è sempre stato fatto” », soprattutto in una fase storica in cui – è scritto ancora – «la cardiologia sta attraversando un momento di cambiamenti significativi, grazie alla tecnologia e all'intelligenza artificiale, mentre il mondo sconta una generale carenza di cardiologi».

La carriera

Specializzato in cardiologia, medicina interna ed elettrofisiologia, Enrico Ferro è ricercatore clinico al Beth Israel Deaconess Medical Center e alla Harvard Medical School di Boston, approdo di un percorso di studi iniziato con la maturità al liceo dell'Istituto salesiano Don Bosco (massimo dei voti). Nel 2010 fu uno dei 12 europei e dei due italiani ad essere ammesso all'università di Yale, dove è entrato superando la concorrenza di 28mila persone. Ogni anno è stato segnalato tra i migliori studenti, ha ricevuto premi e borse di studio e nel 2014 ha conquistato, summa cum laude, il baccalaureate in Biologia molecolare ed evolutiva. Poi, tra esperienze formative in giro per il mondo, ha fatto domanda nelle migliori università degli Usa ed ha scelto la Harvard medical school per gli anni successivi.

La scheda

La motivazione della scelta della rivista “Cardiovascolar business” sta nella capacità di Ferro di coniugare clinica, ricerca e politica sanitaria, come è scritto nella scheda allegata al riconoscimento. “Si è formato con rinomati elettrofisiologi e sta diventando esperto nell’intero set di competenze procedurali che vanno dall'ablazione ai pacemaker/defibrillatori e all'occlusione dell'appendice atriale sinistra; ha una straordinaria esperienza nella conduzione di ricerche che sfruttano le prove del mondo reale per valutare la sicurezza e l'efficacia di nuovi farmaci cardiovascolari, dispositivi e politiche sanitarie negli Stati Uniti; è autore o coautore di circa 40 articoli scientifici; ha lavorato per più di due anni come ufficiale medico per la Food and drug adminstration, dove – si legge ancora – è diventato un leader della salute pubblica svolgendo un ruolo attivo nella promozione dell'innovazione medica a beneficio diretto dei pazienti a livello di popolazione; ha lavorato in diversi contesti internazionali per migliorare i risultati clinici su scala globale. Ha condotto importanti lavori medici in Perù, Malesia e Sudafrica ed è stato successivamente selezionato come coautore per lanciare l'elenco 2021 dell'Oms dei dispositivi medici prioritari per le malattie cardiovascolari e le specifiche tecniche dell'Oms 2023 per i dispositivi di misurazione della pressione sanguigna”.

Ecco perché “sebbene sia ancora all'inizio della sua carriera, il dottor Ferro ha già dato importanti contributi all'intersezione tra pratica clinica, ricerca accademica, scienza regolatoria, politica sanitaria e innovazione medica. Pochi altri cardiologi al mondo – è scritto – conducono ricerche così consequenziali, rigorose e in grado di cambiare la pratica, il tutto con una profonda comprensione del settore, dei punti di vista normativi e politici necessari per fornire innovazione medica al letto del paziente”.

