Cardiologia dello sport, ambulatorio 

Al San Francesco apre il nuovo ambulatorio di Diagnostica cardiologica dello sport con imaging di secondo livello. L’iniziativa, coordinata dalla Cardiologia dell’ospedale, risponde alla crescente necessità di servizi avanzati di diagnostica cardiologica, con particolare attenzione alla cardiologia dello sport, garantendo la presa in carico di pazienti con patologie cardiovascolari complesse. «Si tratta - spiega il direttore generale dell’Asl 3, Paolo Cannas - di un’importante risorsa per il territorio perché amplia in maniera significativa l’offerta assistenziale di alta qualità nel settore».

L’ambulatorio si propone di migliorare l’accesso alla diagnostica avanzata, garantire un percorso di valutazione strutturato per gli sportivi riducendo il rischio di eventi cardiovascolari improvvisi. L’ambulatorio, che avrà come referente la cardiologa Caterina Gaddeo, ha la funzione di prendere in carico i pazienti nei quali la valutazione iniziale abbia evidenziato sospetti clinici significativi relativi a patologie di natura strutturale, aritmologica o ischemica. L’accesso possibile tramite Cup, prenotazioni da marzo.

«L’attivazione di questo ambulatorio - dice Mauro Pisano, direttore della Cardiologia - risponde a un bisogno concreto della popolazione e degli sportivi».

