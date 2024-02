Cardiologia aperta, focus e controlli 

Promuovere un corretto stile di vita e riconoscere i fattori di rischio nella popolazione, creando i presupposti per aumentare la consapevolezza del concetto di rischio cardiovascolare. È l’obiettivo della campagna nazionale Cardiologie aperte, promossa dall’Anmaco in collaborazione con la Fondazione per il Tuo Cuore, a cui aderirà anche la Cardiologia della Asl di Nuoro. Da oggi fino a giovedì, un team di cardiologi risponderà agli utenti che dovessero chiedere informazioni su grandi tematiche cardiologiche. È sufficiente contattare il numero verde 800 05 2233 oppure lo 0784 240231. Il programma prevede oggi dalle 14 alle 16 un focus sulla fibrillazione atriale. Domani sempre dalle 14 alle 16 un focus sullo scompenso cardiaco. Giovedì (stessi orari) sarà dedicato alla prevenzione dei fattori di rischio modificabili. Sabato, invece, nella Casa della Comunità “San Francesco” (ingresso da via Brigata Sassari) è previsto un incontro (10.30 - 13.30) dove verrà attivato un percorso gestito dal personale della Cardiologia, sui fattori di rischio cardiovascolare, per intercettare i pazienti a rischio complicanze, con l’esecuzione di un elettrocardiogramma, eventualmente di un ecocardiogramma con il dosaggio del Bnp, marker dello scompenso cardiaco.

