Cardedu, è l’ora dei progetti politici 

Un Comune al voto. L’agenda elettorale del 2025 in Ogliastra annuncia consultazioni amministrative soltanto a Cardedu, centro commissariato dallo scorso settembre. In paese sono a caccia dell’erede amministrativo di Giacomo Pani, sfiduciato dalla maggioranza del Consiglio che ha spalancato le porte ad Adamo Pili, l’ex dirigente regionale che l’assessorato degli Enti locali ha individuato come traghettatore. La comunità andrà al voto in primavera, nell’unica finestra temporale dell’anno che il ministero dell’Interno ha previsto tra il 15 aprile e il 15 giugno. Altri otto Comuni del territorio, che hanno votato nell’ottobre 2020, in piena pandemia, andranno a elezioni nel 2026, successivamente alla scadenza naturale, per effetto di una circolare ministeriale.

L’attesa

A Cardedu imbastiscono idee e progetti politici in vista delle prossime amministrative. Il sindaco Pani è stato sfiduciato il 4 settembre da sette consiglieri, tre della maggioranza e quattro dell’opposizione. Quel giorno i dissidenti, fra i quali due assessori (Nicola Cucca e Sandro Scudu), hanno rassegnato le dimissioni autenticando le firme in uno studio notarile. Pani, che prima di indossare la fascia tricolore ricopriva l’incarico di segretario della Cgil Nuoro-Ogliastra, è rimasto in carica poco meno di tre anni. Era stato eletto l’11 ottobre 2021 con la lista “Ricostruiamo per il futuro”. Aveva vinto battendo il sindaco uscente, Matteo Piras. Al momento mancano certezze sulla costituzione dei gruppi, benché tra gli attivisti frulli qualche ipotesi che tuttavia resta lontana da fatti concreti. Nel frattempo la macchina amministrativa funziona con la guida del commissario e dei (pochi) dipendenti in servizio. Tra i provvedimenti di maggior rilievo l’affidamento dei servizi tecnici per l’elaborazione del Piano di utilizzo dei litorali, costola del Puc che il paese attende da tempo.

Elezioni posticipate

Resteranno in carica fino a primavera 2026 i sindaci di Arzana (Angelo Stochino), Elini (Vitale Pili), Gairo (Sergio Lorrai), Ilbono (Giampietro Murru), Loceri (Gianfranco Lecca), Talana (Christian Loddo), Urzulei (Ennio Arba) e Ussassai (Chicco Usai). Tutti sono stati eletti il 25 ottobre 2020 e dunque la scadenza naturale del mandato sarebbe stata nell’autunno di quest’anno, ma il Ministero ha posticipato le elezioni prevedendo una sola finestra a primavera. Almeno di altre indicazioni.

