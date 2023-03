Carciofo, molto più di una sagra 

Quattro giorni per far ripartire un comparto intero. La sagra del carciofo edizione 2023 vuole essere molto più di una sagra: l’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di rilanciare un settore vitale per il piccolo paese del Medio Campidano. Dal 16 al 19 marzo Samassi tornerà ad aprirsi ai visitatori a tre anni dalla chiusura imposta dal Covid, in programma molteplici iniziative che puntano a valorizzare le produzioni agricole anche attraverso l’attivazione di nuovi canali di vendita e a promuovere il patrimonio storico e artistico locale.

Il menù

Il programma completo della manifestazione è stato illustrato ieri durante una conferenza stampa nella sede della Camera di commercio di Cagliari. «Rimettere in moto una macchina ferma da tre anni è stato uno sforzo importante ma necessario per la promozione dell’agroalimentare – ha detto la sindaca Beatrice Muscas –. Voglio sottolineare la grande partecipazione del paese, tutti i samassesi si sono messi a disposizione, hanno aperto le loro case e condiviso le ricette di famiglia». Per l’occasione il carciofo sarà declinato in mille e più modi e offerto attraverso 27 possibilità di scelta: dalle 17 stazioni lungo il percorso dello street food, ai punti di ristoro organizzati dalla Pro Loco passando per le sette proposte culinarie di bar e ristoranti dove le pietanze del menù – dessert compreso – saranno rigorosamente a base di carciofo.

Gli stand

Sabato e domenica la sagra entrerà nel vivo e si aprirà anche la 22esima Fiera agroalimentare del Medio Campidano con sessanta stand espositivi di agricoltori e artigiani, un’occasione per valorizzare le realtà produttive della zona e le tradizioni culinarie e alimentari. «Si tratta di attività regolarmente registrate, abbiamo fatto una selezione attenta, non ci saranno improvvisatori né hobbisti», ha assicurato il presidente della Pro Loco Francesco Ibba. Chi attraverserà il centro storico durante il weekend però potrà anche visitare le venti Domus e Lollas che saranno allestite minuziosamente per ricreare l’atmosfera del mondo contadino di un tempo. «Grazie alla manifestazione facciamo conoscere il patrimonio di case in terra cruda», è stato l’auspicio di Marco Sideri, dell’associazione Città della terra. Le antiche case saranno protagoniste anche dei laboratori didattici dedicati alle scuole che giovedì apriranno la sagra. Venerdì, spazio al convegno “Packaging in agricoltura tra sostenibilità e innovazione”, organizzato dall’agenzia Laore e dall’assessorato all’Agricoltura del Comune. Domenica si svolgerà la 42esima Marcialonga del carciofo: alle 10 partirà la gara su strada (circuito Fidal) e alle 11 la camminata libera non competitiva organizzata dall’associazione Atletica Mariano Scano. «Lo sport è momento di inclusione e conoscenza del territorio», ha sottolineato Sergio Lai della Fidal. Presenti anche gli assessori del Comune di Cagliari Alessandro Sorgia e Giorgio Angius, perché proprio «a Cagliari si aprirà una finestra sulla sagra con l’appuntamento di sabato 11 al mercato di San Benedetto», ha annunciato il vice sindaco di Samassi Giacomo Onnis. A fare gli onori di casa, in apertura della presentazione, il direttore della Camera di commercio Cristiano Erriu che ha sottolineato il valore dell’appuntamento: «Non si tratta di una sagra, ma di un evento importante che deve valorizzare un territorio, un prodotto e le sue varie qualità. Un grande augurio per questa ripresa della manifestazione». Gli appuntamenti saranno anche social grazie ai profili Instagram e Facebook ufficiali dell’evento.