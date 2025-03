Carciofo, l’assalto dei diecimila 

Chiusura col botto per la 35esima edizione della Sagra del carciofo. Patrocinata dal Comune di Samassi e organizzata dalla Pro Loco, ha visto come protagonista per quest'anno il "violetto", varietà coltivata dagli anni Sessanta e ormai tipica della produzione samassese, inserito nei Pat ( prodotti agroalimentari tradizionali della Sardegna) e nel Repertorio Regionale dell’Agrobiodiversità. Almeno diecimila visitatori sono arrivati nel centro del Medio Campidano per un appuntamento ormai tradizionale.

Per l’occasione è stato proiettato in aula consiliare un cortometraggio realizzato dal regista Andrea Mura.

In paese

Nel fine settimana, con l’inaugurazione della fiera agroalimentare del Medio Campidano, sono state aperte le porte delle case storiche del paese “Domus e Lollas di Samassi”, tipiche abitazioni campidanesi inserite nel circuito turistico esperienziale, che hanno dato ai visitatori della sagra la possibilità di immergersi nella tradizione, ammirando l’architettura rurale e assaporando i prodotti tipici della zona: ogni casa ha ospitato laboratori dedicati alla preparazione della fregola, della pardula, della pasta fresca, esposizioni di arredi storici, mostre fotografiche e degustazioni.

Lungo le vie del centro storico erano presenti diversi stand di espositori che hanno proposto un’accurata selezione di prodotti sardi certificati e di qualità, show ai fornelli, intrattenimenti musicali ed esibizione di gruppi folk e della banda musicale Stanislao Silesu.

La sagra si è conclusa con la 44esima Marcialonga, gara podistica organizzata dall’Atletica Mariano Scano che ha visto la partecipazione di oltre 250 runners alla corsa sportiva e circa 300 iscritti alla camminata non competitiva.

Le reazioni

Soddisfazione unanime da parte dell’amministrazione comunale e della Pro Loco per la buona riuscita della manifestazione che ha attirato diversi visitatori provenienti dal circondario e non solo.

«Il tempo di ci ha assistito - commenta Andrea Papavero, presidente della Pro Loco Samassi - questa sagra è parte integrante della fiera agroalimentare e offre la possibilità di valorizzare l’accoglienza, cultura e conoscenza delle nostre tradizioni».

«Attraverso la sagra del carciofo non solo promuoviamo il prodotto principe del nostro territorio, ma facciamo cultura - Beatrice Muscas, sindaca di Samassi - tutto è nato dalla marcialonga del carciofo, che è diventato un appuntamento sempre più importante, permettendo di mettere in mostra il nostro territorio».

Per Gianfranco Matta, referente Laore, «la tavola rotonda è stata l’occasione per discutere dei nuovi mercati, del cambiamento climatico e delle nuove sfide per garantire un futuro alla produzione del carciofo».

