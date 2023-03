Carciofo, la sagra fa il pieno 

Poco dopo le undici gli invitati sono tutti allineati sotto un sole inatteso. Il presidente della Pro Loco Francesco Ibba fa gli onori di casa con il presidente regionale Raffaele Sestu e nazioionale Antonio La Spina, introduce gli astanti, cede la parola e ringrazia tutti. «Questa sagra vuole essere un riscatto per il mondo agroalimentare e pone l’attenzione sui problemi del comparto che noi abbiamo portato sui tavoli specifici a livello politico. Il paese ha risposto benissimo e devo dire grazie a tutti», dice la sindaca Beatrice Muscas. «Questo è un momento di grande entusiasmo e orgoglio, la manifestazione è già partita con una serie di eventi, ma oggi entra nel vivo con la Fiera e l’apertura delle case in terra cruda», aggiunge l’assessore all’Agricoltura Giacomo Onnis. In prima fila il deputato Gianni Lampis: «Oggi più che mai la filiera agroalimentare si coniuga con la qualità delle produzioni che da questo punto di vista rappresentano anche un modo per difendere l’ambiente. Questo è un territorio di agricoltura intensiva fortemente infrastrutturata dal Consorzio di bonifica ed è per questo che da assessore regionale avevo ritenuto di dichiarare queste terre inidonee ad accogliere impianti per la produzione di energie rinnovabili». La benedizione del parroco Ignazio Siddi apre definitivamente la festa.

Samassi. Da queste parti non servono i fiori per annunciare la festa. Alle donne di Samassi bastano i carciofi che loro trasformano in rose paffute da annodare con nastri di mille colori. «Così sono più carini», si compiace Daniela Setzu che insieme alle colleghe dell’enoteca Emma Tonin e Monica Congia ripiega con cura le foglie prima di offrire i boccioli alla vista dei passanti. Tra pochi minuti la sindaca di Samassi Beatrice Muscas darà il via ufficiale alla 33esima Sagra del carciofo e alla Fiera dell’agroalimentare che da 22 anni porta nel centro del Medio Campidano prodotti agricoli e artigianali di tutta la provincia. Mentre davanti alla sede della Pro Loco amministratori e rappresentanti di enti e istituzioni si scambiano baci e saluti, lungo il percorso che si snoda tra le quattro chiese del paese è tutto un batter coi ferri, lustrare gli stand e sistemare carciofi, ma anche vasetti di miele, bottiglie di olio, sacchetti di fregula e cassette di finocchi e pomodori. I primi visitatori sono già qua e serve fare in fretta.

Inviata

Samassi. Da queste parti non servono i fiori per annunciare la festa. Alle donne di Samassi bastano i carciofi che loro trasformano in rose paffute da annodare con nastri di mille colori. «Così sono più carini», si compiace Daniela Setzu che insieme alle colleghe dell’enoteca Emma Tonin e Monica Congia ripiega con cura le foglie prima di offrire i boccioli alla vista dei passanti. Tra pochi minuti la sindaca di Samassi Beatrice Muscas darà il via ufficiale alla 33esima Sagra del carciofo e alla Fiera dell’agroalimentare che da 22 anni porta nel centro del Medio Campidano prodotti agricoli e artigianali di tutta la provincia. Mentre davanti alla sede della Pro Loco amministratori e rappresentanti di enti e istituzioni si scambiano baci e saluti, lungo il percorso che si snoda tra le quattro chiese del paese è tutto un batter coi ferri, lustrare gli stand e sistemare carciofi, ma anche vasetti di miele, bottiglie di olio, sacchetti di fregula e cassette di finocchi e pomodori. I primi visitatori sono già qua e serve fare in fretta.

Il taglio del nastro

Poco dopo le undici gli invitati sono tutti allineati sotto un sole inatteso. Il presidente della Pro Loco Francesco Ibba fa gli onori di casa con il presidente regionale Raffaele Sestu e nazioionale Antonio La Spina, introduce gli astanti, cede la parola e ringrazia tutti. «Questa sagra vuole essere un riscatto per il mondo agroalimentare e pone l’attenzione sui problemi del comparto che noi abbiamo portato sui tavoli specifici a livello politico. Il paese ha risposto benissimo e devo dire grazie a tutti», dice la sindaca Beatrice Muscas. «Questo è un momento di grande entusiasmo e orgoglio, la manifestazione è già partita con una serie di eventi, ma oggi entra nel vivo con la Fiera e l’apertura delle case in terra cruda», aggiunge l’assessore all’Agricoltura Giacomo Onnis. In prima fila il deputato Gianni Lampis: «Oggi più che mai la filiera agroalimentare si coniuga con la qualità delle produzioni che da questo punto di vista rappresentano anche un modo per difendere l’ambiente. Questo è un territorio di agricoltura intensiva fortemente infrastrutturata dal Consorzio di bonifica ed è per questo che da assessore regionale avevo ritenuto di dichiarare queste terre inidonee ad accogliere impianti per la produzione di energie rinnovabili». La benedizione del parroco Ignazio Siddi apre definitivamente la festa.

A spasso nel centro

Tra i sessanta stand, lungo le strade antiche di questo borgo illuminato dal sole si aprono le porte di venti Domus de Lollas, case tradizionali nelle quali è possibile ammirare mostre, vecchi attrezzi agricoli, cestini sardi e persino una collezione di presepi piccolissimi arrivati fin qui da ogni angolo del mondo. «Abbiamo ricostruito un’antica cucina identica a quella delle nostre nonne», spiegano Anna Maria Pau, Maria Rosaria Spanu e Rita Pisu, al piano terra della Pro Loco. Oltre la porta, all’aperto, tre donne di Segariu mostrano come si fa la vera fregula sotto lo sguardo attento di Pina Marangoni, Lorenzo Lilliu, Sonia Vespucci e Michela Sanna, quattro figuranti dei due gruppi folk locali che per tutta la mattina hanno portato a spasso gli abiti tradizionali del paese. Il centro si anima, qualche turista straniero e molte famiglie arrivate dal resto del Campidano prendono posto tra le 17 postazioni street food e i tre punti ristoro della Pro Loco. Nello stand della coop La Collettiva Luisa Cauli e Katiuscia Pinna curano gli ultimi dettagli dell’allestimento: «Siamo pronte per questa due giorni di festa», assicurano. Intanto a Casa Mancosu i carciofi girano sullo spiedo, mentre Greca Murtas, stretta in un corpetto verde smeraldo, accoglie i visitatori con un sorriso.

I numeri

La giornata si chiude con un bilancio da ricordare: almeno cinquemila persone hanno onorato l’appuntamento con sua maestà il carciofo. Oggi si fa il bis.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata