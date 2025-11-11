VaiOnline
Villasor.
11 novembre 2025 alle 01:37

Carciofo, è una buona annata 

Lieve calo della produzione, ma i contadini sono soddisfatti 

La Festa del carciofo di Villasor si avvicina e mentre vanno avanti i preparativi si può iniziare a tirare le somme della stagione appena cominciata, ma anche di quella passata, per metterle a confronto. Dalla Cooperativa carciofi Villasor non hanno dubbi: «L’annata è buona, anche se in lieve calo rispetto al 2024». Colpa del clima: «Già in passato le condizioni meteo hanno danneggiato le coltivazioni. Speriamo bene».

Il meteo

Non sorprende che il meteo spaventi i produttori: negli scorsi anni il troppo caldo e la conseguente siccità portò al razionamento delle scorte idriche, ma anche gelate fuori stagione che misero alla prova le coltivazioni sorresi (e non solo). Nella scorsa annata invece fu l’esondazione del fiume Riu Nou a danneggiare parte del raccolto. «Solo noi perdemmo decine di ettari», spiega il presidente della cooperativa Raffaele Corda.«“Un’annata comunque positiva quella del 2025». E attualmente come sta procedendo questa prima fase? «Bene, ma in lieve calo rispetto allo scorso anno. Mettendo a confronto i dati c’è un 10 per cento in meno. Attualmente la produzione del Tema è agli sgoccioli e si parte con lo spinoso sardo, la varietà più nota del carciofo». E in quest’ottica l’elemento più importante è il clima: «Deve assolutamente restare un meteo autunnale, con le piogge e con questo fresco”» continua Corda. «Ne va non solo della produzione, ma anche della qualità del nostro carciofo».

Il mercato

In attesa del momento della vendita al dettaglio per le strade di Villasor in occasione della festa, il carciofo si vende bene anche nei mercati nazionali: «Noi esportiamo molto in nord Italia, dove è molto apprezzato. Pochi giorni fa eravamo a Milano per una fiera», dice Corda. «I prezzi per ora sono giusti e, pur non avendo tantissimo prodotto, riusciamo a vendere il prodotto locale a un buon prezzo e a piazzarlo su un mercato comunque nazionale. Per fortuna la siccità non sta coinvolgendo il nostro territorio per ora e le risorse idriche non sono più razionate come avvenne lo scorso anno».

Il Comune

Intanto dall’amministrazione è stata annunciata la nuova edizione della Festa, ormai protagonista della stagione autunnale: «Una festa ormai consolidata», la definisce il sindaco Massimo Pinna. «Tre giorni, dal 28 al 30 novembre. Il primo dedicato al convegno sul carciofo. Sabato e domenica invece il paese si apre con le case campidanesi visitabili, gli stand, ma anche musica e tradizione». E infatti sono partite le varie manifestazioni di interesse e avvisi per partecipare sia come cittadini sia come commercianti con spazi espositivi appositi.

