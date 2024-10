Carciofi, stagione salva in extremis 

«La produzione è salva, la porteremo a termine e per la Festa dei carciofi ci saremo»: Raffaele Corda, presidente della cooperativa Carciofi Villasor, tira un sospiro di sollievo dopo la situazione difficile vissuta negli ultimi mesi dagli agricoltori, messi alle strette dalla siccità e dalle restrizioni idriche. La crisi, anche grazie alle ultime piogge sembrerebbe passata. «Mai dire mai – frena lui – ma siamo positivi».

Annata difficile

A Villasor il comparto agricolo è sempre stato centrale nell’economia paesana, specie per quanto riguarda il prodotto principe, i carciofi. I tanti imprenditori agricoli del paese, di anno in anno, si ritrovano però a dover fronteggiare sempre maggiori criticità. La situazione, quest’anno, era apparsa drammatica già prima dell’arrivo dell’estate: a maggio il Consorzio di bonifica del Sud Sardegna aveva annunciato che sarebbero riusciti ad assicurare solo il 70 per cento della fornitura d’acqua. «Questo – avevano sentenziato molti agricoltori – significa che produrremo il 30 per cento in meno». La situazione era peggiorata con le alte (per non dire altissime) temperature.

Il momento della verità, quello della raccolta del prodotto di ottobre, destava non poche preoccupazioni. Tanti gli appelli degli enti che chiedevano di fare attenzione all’utilizzo delle risorse idriche e domandavano a gran voce delle soluzioni. Qualcuno arrivava al momento peggiore già preparato, con i pozzi che accedevano alle falde acquifere sotterranee. Insomma, la stagione 2024 sembrava nera.

Ora la svolta: «Porteremo a termine la produzione», racconta Corda. «Le ultime piogge – spiega – ci hanno aiutato molto. Nell’agricoltura è sempre meglio essere preparati al peggio, ma per ora siamo tranquilli, sperando che continui così. Le risorse sono contingentate ì, ma per ora riusciamo a farle durare».

L’appuntamento

Poi c’è la questione della Festa del carciofo, che dal 29 novembre al primo di dicembre accoglierà, secondo le previsioni, centinaia di visitatori. «Ogni anno va meglio», dice il sindaco Massimo Pinna: «Nonostante sia una manifestazione giovane, la festa è diventata rapidamente una vetrina importantissima per il nostro prodotto, specie lo spinoso sardo. Fa solo piacere sapere che anche il meteo sta dando soddisfazioni ai tanti agricoltori. Fra poco più di un mese accoglieremo tanti visitatori con la volontà di fargli scoprire non solo il nostro prodotto principe, ma anche altre coltivazioni, oltre che le nostre tradizioni. Abbiamo appena pubblicato il consueto invito alla popolazione con il quale chiediamo di aprire i portali della case campidanesi».

