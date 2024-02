Carciofi, auto rubate e vendette di fuoco 

Un fulmine a ciel sereno: a sentire sindaco, comandante della polizia municipale e capitano dei barracelli, Villasor è un paese sorpreso e incredulo dove nulla faceva immaginare l’abisso di violenza scoperchiato dall’inchiesta della Direzione antimafia che ha portato agli arresti di Giuseppe Dessì, 44 anni e della sua compagna Valentina Littera, 35. I due sono accusati di aver plagiato, ridotto in schiavitù e sfregiato un disabile intellettivo 45enne che da sette anni lavorava nel terreno di Bruncu Su Laccu, a poche centinaia dal centro abitato, lungo la Sp 4 per Macomer, dove ha sede la ditta di soccorso stradale di Dessì: un’area recintata dove, nella parte anteriore e visibile dall’esterno, sono stati trovati automobili e altri veicoli interi e smembrati, e in quella posteriore, nascosta a occhi indiscreti, bestiame, una stalla, una porcilaia e la baracca dov’era alloggiato il 45enne. L’elenco delle violenze subite da quest’ultimo è in una perizia medico-legale e una serie di foto che mostrano lesioni spaventose: un labbro spaccato da un colpo di rastrello, il naso deformato, viso, orecchie e buona parte del corpo bruciati con una fiamma ossidrica, un dito di una mano privato di una falange.

Comunità laboriosa

«In paese – riassume il sindaco Massimo Pinna – nessuno immaginava una realtà come quella descritta dagli investigatori. E la vittima non è mai stata in carico ai Servizi sociali: se ci sarà bisogno di intervenire in qualche modo a suo sostegno, il Comune farà ovviamente la sua parte».

«Quella di Villasor – gli fa eco Mauro Soru, da tre anni al comando della polizia municipale – è una comunità pacifica e laboriosa, non ricca ma dove la crisi occupazionale si sente di meno perché nei campi chi vuole darsi da fare trova sempre lavoro». Già, i campi. Possibile che nessuno abbia avuto sentore di cosa succedesse a Bruncu Su Laccu? E sì che davanti al deposito di Dessì tanti passano ogni giorno per raggiungere i numerosi campi di carciofi della piana.

A occuparsi della sicurezza delle colture è, da otto anni, la compagnia barracellare. Da tre anni la guida il capitano Pierpaolo Pistis: «Siamo stati tutti colti alla sprovvista. Nessuno avrebbe mai immaginato una realtà come quella descritta dagli inquirenti. Il paese è tranquillissimo. Nelle campagne, prima che si costituisse la compagnia barracellare, c’era qualche furto, qualche danneggiamento. Qualcuno l’ho subito anche io. Ora è raro che capitino di queste cose. Dopo i primi due anni di assestamento, in cui si registravano ancora sconfinamenti di bestiame e il comandante precedente, seguendo le indicazioni della polizia municipale, aveva dovuto multare alcuni allevatori, la situazione si è tranquillizzata».

Incendi dolosi

Tutto rose e fiori? No: «I barracelli danno un contributo importante ma qualche segno di malessere c’è», ammette il comandante Soru. «La situazione più complicata l’abbiamo risolta: quella dell’ex zuccherificio». Palazzine occupate abusivamente per anni, un Far West dove vigeva la legge del più forte e avvenivano commerci illegali, reati ambientali e soprusi sfociati in un omicidio: sei anni fa un cagliaritano uccise un tunisino che lo angariava. Dopo un blitz in grande stile dei carabinieri, nell’estate 2022, lo scorso marzo gli edifici dell’ex Eridania sono stati svuotati e murati.

Ma i problemi da allora non sono azzerati. «Anche di recente – racconta il comandante Soru – ci sono stati alcuni incendi di auto e nel territorio comunale sono stati ritrovati, inceneriti, un carro attrezzi usato per rubare veicoli nell’area metropolitana e, in una strada di penetrazione agraria lungo la Ss 196, cinque/sei auto rubate a Cagliari». Altri incendi, quattro in un giorno, furono appiccati l’anno scorso nella zona dell’ex zuccherificio dopo lo sgombero: a bruciare, nel piazzale, veicoli abbandonati e rifiuti. Poi, non ultimo, c’è il problema dei roghi dolosi appiccati ai campi di grano: «Succede soprattutto durante il periodo della mietitura», conferma il comandante. «E i danni sono rilevanti. Anche per questo abbiamo deciso di dotarci di un importante strumento di prevenzione: un drone attrezzato con una telecamera termica agli infrarossi che ci consentirà di controllare il territorio anche di notte e potrà essere usato anche per attività di protezione civile».

