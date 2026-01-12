«Carciofeti distrutti dalla grandine» 

Nemmeno il tempo per gioire per le piogge che scongiurano la crisi idrica che gli agricoltori del basso Sulcis devono fare i conti con la grandine e il forte vento dei giorni scorsi che ha danneggiato le piantagioni di carciofi.

Ora che la produzione sembrava procedere nelle condizioni migliori, la grandine e il forte vento di maestrale hanno gravemente danneggiato le piante pronte al taglio. Molto preoccupato Michele Virdis agricoltore di Sant’Anna Arresi : «Distrutte le nostre piante di carciofo, – dice – siamo in ginocchio abbiamo stimato danni per almeno l’80 per cento della produzione: non ci resta che chiedere lo stato di calamità naturale». Basta farsi un giro nei campi per notare le coltivazioni danneggiate, con le foglie delle piante completamente distrutte e i gambi puntellati dalla grandine caduta nella notte tra sabato e domenica scorsa a cui si sono aggiunte le raffiche di maestrale a oltre 90 chilometri orari. «Il comparto è già in crisi – afferma il sindaco di Sant’Anna Arresi Paolo Dessi - dopo le segnalazioni degli agricoltori e delle associazioni di categoria, con i sindaci del territorio stiamo preparando le pratiche per la richiesta dello stato di calamità». Richiesta in preparazione anche a Giba come conferma il sindaco Andrea Pisanu: «Purtroppo – dice – anche nel nostro Comune abbiamo registrato danni alle coltivazioni».

Situazione disastrosa anche a Masainas , come dichiara Patrizio Cui, consigliere comunale con delega all’agricoltura e Presidente della cooperativa Sulcis Agricola. Dopo l’andamento di mercato del periodo di Natale e Capodanno con prezzi di vendita dai 0,20 ai 0,30 centesimi ci aspettavamo una ripresa, ma grandine e vento hanno distrutto le carciofaie sia quelle anticipate sia le tardive. Non voglio esagerare ma da una prima stima abbiamo subito danni su circa l’80 per cento della produzione». Problemi anche a San Giovanni Suergiu come fa sapere Tobia Desogus dell’Eurasulcis: «Oltre ai carciofi, – dice – ingenti danni ad iceberg, sedano e finocchi». A sostegno degli agricoltori la Coldiretti territoriale: «Stiamo seguendo con grande attenzione gli effetti del maltempo, – dice il segretario Gianluigi Loru segretario - stiamo monitorando la situazione per avere un quadro chiaro sugli effetti a colture e aziende».

RIPRODUZIONE RISERVATA