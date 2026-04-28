Carcinoma polmonare, speranze in un esame del sangue 

Un gruppo di ricercatori del Massachusetts General Hospital e della Harvard Medical School ha pubblicato su Nature Medicine uno studio che potrebbe cambiare in modo significativo l’approccio alla diagnosi precoce del tumore al polmone nei soggetti a rischi. Analizzando campioni di sangue di oltre quattromila individui, tra fumatori, ex fumatori e soggetti con patologie respiratorie croniche, il team ha identificato una combinazione di biomarcatori basata su frammenti di DNA tumorale circolante e proteine infiammatorie capace di intercettare la presenza di lesioni tumorali molto prima che diventino evidenti agli esami radiologici. I ricercatori hanno osservato che specifiche alterazioni epigenetiche del DNA rilasciato dalle cellule tumorali compaiono già nelle fasi iniziali della malattia, quando il tumore è localizzato e potenzialmente curabile. Il dato è rilevante perché il carcinoma polmonare viene spesso diagnosticato in fase avanzata, quando le opzioni terapeutiche sono limitate e la prognosi peggiora drasticamente. Secondo gli autori, integrare questo tipo di test con i programmi di screening basati sulla TAC a bassa dose potrebbe aumentarela capacità di individuare tumori in fase precoce. In una fase preliminare dello studio, l’utilizzo combinato di biomarcatori e imaging ha mostrato una maggiore precisione diagnostica rispetto alle strategie tradizionali. Gli autori sottolineano che saranno necessari ulteriori studi per validare questi risultati su larga scala, ma il lavoro rappresenta un tentativo concreto per trasformare un esame del sangue in uno strumento di diagnosi anticipata per una neoplasia grave e diffusa.