Carcinoma pancreatico, una molecola per sperare 

Su Nature Medicine sono stati pubblicati i risultati di uno studio sull’elraglusib, una molecola sviluppata in ambito accademico e aggiunta alla chemioterapia standard nei pazienti con carcinoma pancreatico metastatico non ancora trattato. Nel trial, che ha coinvolto 286 pazienti, la sopravvivenza a un anno è salita dal 22% nel gruppo trattato con la sola chemio al 42–44% in quello che ha ricevuto anche elraglusib, con un incremento di oltre il 40% nella sopravvivenza globale mediana. Il punto interessante è che il farmaco non sembra limitarsi a colpire direttamente il tumore, ma rende meno “impermeabile” quel microambiente denso e fibroso che da anni rappresenta uno dei principali ostacoli alle cure nel pancreas.

In altre parole, il bersaglio non è soltanto la cellula tumorale, ma anche la sua capacità di difendersi dall’esterno, di tenere lontani i farmaci e di sottrarsi alla risposta immunitaria. Il dato non è ancora una rivoluzione definitiva, perché lo studio non ha mostrato lo stesso vantaggio sulla progressione radiologica della malattia e dovrà essere confermato in ulteriori passaggi clinici, ma è uno dei segnali più solidi emersi da tempo in una neoplasia in cui i progressi arrivano raramente. Per questo la notizia ha un peso che va oltre il singolo trial: suggerisce che, anche in tumori considerati quasi “chiusi” alle terapie, esistono ancora vulnerabilità da scoprire.