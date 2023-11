Carceri senza guida, nuovi veleni 

«Dicevano di essere pronti durante la campagna elettorale ma siamo di fronte a dilettanti allo sbaraglio anche sulla gestione delle carceri». Silvio Lai, deputato del Partito democratico, affida ad una dura nota il suo commento sulla gestione delle carceri presenti nell’Isola. Negli ultimi giorni si sono infatti rincorse le polemiche sui criteri adottati per reclutare i dirigenti incaricati di guidare gli istituti rimasti senza una guida: Cagliari, Tempio, Alghero, Isili, Sassari e Nuoro. Tre funzionari individuati dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per prendere servizio andando a riempire una delle sei caselle scoperte hanno evitato l’incarico utilizzando aspettative, rinunce o protocollando delle dimissioni. Scelte che, come ricorda il deputato, erano state precedute da ringraziamenti indirizzati al sottosegretario alla Giustizia esponente di Fdi, Andrea Delmastro Delle Vedove.

Lai ricollega la situazione relativa alla gestione dei penitenziari alle tante debacle inanellate dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Il parlamentare sassarese non risparmia le critiche: «Un bagno di realtà che colpisce il governo e la maggioranza ogni volta che assumono decisioni su vicende serie. Dopo la tassa sugli utili delle banche, l’inseguimento di scafisti sul globo terraqueo, l’abbattimento delle accise sui carburanti, la cancellazione della Fornero, un’altra doccia fredda di cui non intendiamo certo gioire ma che mostra al governo che non è così facile come pensavano e che sono meno pronti di quanto credevano».

L’esponente del Pd ricorda come le immissioni in ruolo del personale della pubblica amministrazione non possano essere governate con la mera esecuzione dei risultati cristallizzati nelle graduatorie adottate al termine della celebrazione dei concorsi. Lai evidenzia come chi ricerchi un impiego nei Ministeri presti attenzione a più variabili: «La realtà del carcere è molto complessa, non basta fare i concorsi per coprire gli organici, non basta inviare o nominare direttori se non ci sono condizioni operative di vivibilità. Non si parte dalla testa per affrontare questa problematica».

Lai invita il Ministero a trovare una quadra cambiando marcia: «Cerchino le soluzioni: lavorando in silenzio e con sobrietà».

