«Carceri, più contatti con le famiglie» 

«Un luogo luminoso, un istituto di pena in cui ho trovato una grande organizzazione, ambienti accettabili, detenuti in condizioni tranquille». Così, ieri, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto dopo una visita al carcere di Uta, accompagnato dal deputato di Forza Italia Pietro Pittalis. «Con il direttore mi sono trattenuto in particolare sul tema delle telefonate», ha spiegato, «ritengo che garantire la continuità dei rapporti con le famiglie possa essere il primo antidoto contro l’isolamento che porta alla solitudine e persino a pensare di togliersi la vita». In ogni caso, il giudizio sul carcere è positivo. «Certo, ci sono carenze di organico importanti, ma tutto sommato i problemi non sono grandissimi». Ieri Sisto ha anche incontrato i vertici della magistratura e dell’avvocatura: «C’è stato un lungo dialogo sulle esigenze del territorio, con riferimento al personale, all'ufficio del processo e all'edilizia giudiziaria, oltre ad alcuni chiarimenti sulle riforme in corso. L'idea del ministero è quella di andare sui territori, discutere e cercare il confronto come strumento di politiche condivise».

La riforma

Sulla riforma della giustizia, Sisto ha confermato che «siamo a un livello molto avanzato: siamo passati al Senato, ora andiamo alla Camera per portarla a casa». Dovrebbe rimanere quella che è, nel senso che «non ci saranno attività emendative da parte della maggioranza». Di sicuro, «abbiamo la necessità di portare a casa un primo importante risultato nell’ottica del programma elettorale illustrato agli elettori e che prevede più garanzie per l’imputato, una riforma che pensa finalmente al cittadino e non più a pubblici ministeri e accusa». Quanto alla separazione delle carriere, «sarà richiesta la calendarizzazione nel mese di marzo. Siamo determinati perché per noi di Forza Italia è la riforma delle riforme». Per il coordinatore regionale del partito Ugo Cappellacci, «quella di Sisto è una missione che dimostra la vicinanza alla nostra terra e l’attenzione al sistema giustizia»

