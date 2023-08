Carceri affollate, il piano Nordio 

Millecinquecento al minimo, quasi 9mila invece se si allargassero le maglie. Oscilla tra questi due estremi il numero dei condannati definitivi a pene lievi che potrebbero essere trasferiti dalle carceri alle caserme dismesse per ricevere un trattamento detentivo differenziato. In attesa che il ministro Nordio fornisca i dettagli del piano per ridurre il sovraffollamento delle carceri e migliorare le condizioni di vita, nel momento in cui torna alto l'allarme per i suicidi dietro le sbarre, si ragiona sull’impatto che potrebbe avere la riforma, già al centro di critiche dei sindacati della polizia penitenziari.

Il monitoraggio

Il piano dovrebbe muovere i primi passi in autunno quando i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria promuoveranno incontri con i referenti locali del demanio e del ministero della Difesa proprio per verificare quali e quante caserme dismesse si potrebbero prestare a questa riutilizzazione. Si tratta di riprendere in mano una mappatura avviata dai ministeri della Giustizia e della Difesa per un eventuale riutilizzo dei locali dismessi per gli uffici giudiziari. Stavolta l'ottica è diversa e quindi occorrerà una scrematura che tenga conto delle esigenze da soddisfare per un luogo detentivo. Un lavoro che sarà la base della stesura di un piano nazionale.

Ancora non è chiaro quanti detenuti potrebbero essere trasferiti nelle ex caserme riadattate dei complessivi 42.511 condannati definitivi. Quelli che devono scontare una pena sotto un anno sono 1.553. Se si prendessero in considerazione anche quelli che hanno una condanna fino a due anni (2.820) si arriverebbe a 4.373 detenuti. Ma se il piano guardasse più in là si arriverebbe a cifre molto più consistenti, come ipotizza il Garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma: «Se il piano del ministro Nordio è quello di coinvolgere le persone che sono in carcere per condanne brevissime, inferiori ai 3 anni, siamo intorno ai 9.000 detenuti». Sono quelli la cui presenza in carcere si definisce «improduttiva», non sufficientemente lunga per approntare un piano di rieducazione e reintegrazione sociale.

Le inchieste

Intanto muovono i primi passi le inchieste sulla tragica morte delle due detenute del carcere di Torino, Susan John, la nigeriana di 43 anni, deceduta dopo aver smesso di bere e di mangiare, e Azzurra Campari, 28 anni, che lo stesso giorno, l’11 agosto, si è impiccata in cella. Oggi saranno conferiti gli incarichi per le autopsie ma i due procedimenti restano separati.

Ed emergono nuovi particolari che sollevano ulteriori interrogativi sulle due vicende. Azzurra, trasferita nel carcere di Torino per un cumulo di pene si è suicidata nella cella che divideva con una compagna in quel momento assente: le sue problematiche erano state portate a conoscenza degli operatori e probabilmente per questo era stata prima sottoposta al regime di sorveglianza alto, poi medio. Susan - che era ristretta nella parte della sezione femminile riservata alle detenute fragili dotata di un sistema di videosorveglianza attivo h 24 - sarebbe invece morta per un’aritmia maligna dovuta a uno squilibrio elettrolitico dettato dalla carenza di acqua: sembra che avesse smesso di bere e nutrirsi, senza avvertire nessuno, sin dal suo arrivo in carcere.

In quegli stessi giorni, ma la notizia si è avuta solo ora, un altro detenuto ha tentato di togliersi la vita: a Potenza un ragazzo di poco più di 20 anni ha cercato di impiccarsi alle inferriate della sua cella dopo aver annodato i pezzi di alcune lenzuola. A salvarlo sono stati due poliziotti penitenziari.

