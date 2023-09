Carcere, sit-in di 24 ore della polizia penitenziaria 

Una protesta no stop. I sindacati della polizia penitenziaria oggi si ritrovano davanti al carcere di Massama per denunciare a gran voce «il grave stato di disagio del personale di polizia penitenziaria a causa della carenza organica rispetto a quella prevista dal decreto ministeriale». I rappresentanti di Sappe, Osapp, Uil pa, Uspp e Cisl in una nota ricordano che «nel penitenziario sono detenuti numerosi esponenti della criminalità organizzata – sostengono – una situazione che comporta la necessità di assicurare elevati standard di vigilanza in tutte le operazioni». Le ultime aggressioni hanno evidenziato le criticità del sistema che i sindacati denunciano da tempo: «Le sezioni di alta sicurezza vanno gestite come tali, in proporzione al livello di vigilanza che si deve garantire, a tutela dei poliziotti e dei dettati istituzionali» ripetono ricordando che finora gli allarmi sulla carenza organica sono rimasti inascoltati. «In queste condizioni si sta mettendo a rischio l'incolumità dei pochi poliziotti presenti, l'amministrazione penitenziaria non può mandarli allo sbaraglio dentro i reparti di alta sicurezza – vanno avanti – Il carcere ha bisogno dell’organico necessario per lavorare dignitosamente e continuare a mantenere alti i valori dello Stato, impedendo che i detenuti possano prendere il sopravvento all'interno delle sezioni». Oggi protesta per 24 ore.

