Carcere senza specialisti 

Manca l’ambulatorio dentistico, sei mesi senza lo psicologo, sparito il Serd, lunghe liste d’attesa per una visita specialistica. La sanità a Badu ‘e Carros patisce falle simili a quelle di chi vive oltre le mura, anche se lo slancio generoso degli operatori genera un gioco di squadra che per la prima volta dopo la clamorosa evasione di febbraio regala sprazzi di luce sul penitenziario finito sotto l’occhio del ciclone. Perciò le parole della direttrice Patrizia Incollu contano: «In 30 anni non ho trovato un prefetto così vicino all’area carceraria, come il sindaco: ci ha fatto sentire meno soli». Entrambi, Giancarlo Dionisi e Andrea Soddu, sono in prima fila, assieme a Gesuina Cherchi, direttrice del distretto sanitario, nella sala dove c’è l’assessore regionale Carlo Doria, e gli operatori sanitari sono i protagonisti, a partire da Francesca Ruggiu, medico e presidente regionale della Commissione pari opportunità, che fa gli onori di casa. «Cerco di svegliare le coscienze a Roma sui problemi di questo carcere», dice Dionisi.

Situazione difficile

Il direttore sanitario di Badu ‘e Carros Giovanni Fancello snocciola auspici e criticità. «Si spera nella telemedicina, nel trasferimento dell’infermeria, nel ripristino dell’ambulatorio dentistico». Richiama l’assistenza psicologica che riparte con un’assunzione a tempo indeterminato del 5 giugno. «È urgente ripristinare il Serd», aggiunge richiamando casi di autolesionismo e aggressioni al personale. Anche la garante dei detenuti, Giovanna Serra, punta l’indice su queste e altre urgenze: «Non c’è un servizio di fisioterapia per la riabilitazione dei detenuti, manca lo pneumologo. Ho posto il problema al Serd perché viene meno anche la possibilità di accedere a misure alternative, la figura dello psicologo è fondamentale. Occorrerebbe anche una psichiatria territoriale solida che possa seguire chi esce dal carcere». La mancanza del Serd è nota dolente anche per Giuseppe Falchi, psichiatra che si divide tra il carcere e il San Francesco, e propone il detenuto supporter da affiancare nella cella di chi va seguito 24 ore al giorno. Luisa Zedda, coordinatrice dell’area infermieristica che conta sette operatori, dice: «Garantiamo i turni del mattino e del pomeriggio, non quello notturno che è indispensabile per il 41 bis». Agostino Deriu, psicologo con contratto scaduto, porta la sua testimonianza, come il comandante della polizia penitenziaria Armerigo Fusco, Antonio Porcheddu per i volontari e il vicario del vescovo, don Giuseppe Mattana. L’ex parlamentare Mara Lapia annuncia l’avvio di un progetto che segue da anni: «Il carcere di Nuoro sarà il primo in Italia dove con il metaverso il detenuto potrà accedere alle visite mediche e interagire con lo specialista». Doria racconta gli affanni legati alle scuole di specializzazione, all’attrattività delle sedi per medici ora sottopagati. «Mi impegnerò perché nel Cup ci sia uno spazio dedicato a pazienti privi della libertà». E poi: «Vi voglio tranquillizzare, è in atto il concorso per 29 psicologi con 995 domande».

