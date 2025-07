Carcere, nuova sala d’attesa 

L’estro artistico di Manu Invisible, stravolge con colori e messaggi positivi la sala d’attesa destinata ai famigliari dei detenuti della Casa circondariale “Ettore Scalas”, di Uta. L’opera, inaugurata ieri mattina, fa parte del progetto “Liberi dentro per crescere fuori”, coerente con le attività di sensibilizzazione che il misterioso artista di strada porta avanti da anni. Al taglio del nastro, oltre a Manu Invisible, erano presenti Pietro Borruto, nuovo direttore del carcere, Ugo Bressanello, fondatore dell’associazione Domus de Luna, ed Elenia Carrus, responsabile del progetto per conto della cooperativa sociale Elan, capofila con altri dieci partner.

Alla cerimonia hanno assistito anche diversi famigliari dei detenuti, piacevolmente sorpresi per la trasformazione della sala adesso più colorata e accogliente, ma soprattutto a misura di minore. Le macchie di colore che riempiono le pareti e la volta della stanza, intorno alle sedie per l’attesa e i giochi per i bambini, si alternano ai cartelli che concedono effusioni, emozioni, contatto, carezze e giochi, tutti dipinti di verde, in contrasto al rosso del divieto.

«Un messaggio rivoluzionario di concessione che si contrappone al divieto - spiega Manu Invisible, che ha realizzato l’opera in cinque giorni – Il mio il ruolo è stato quello di dipingere l’intera sala d’attesa, per renderla più vivibile alle persone che arrivano per incontrare i propri cari». Ugo Bressanello, aggiunge: «Un modo per infondere calore e speranza in un ambiente che altrimenti potrebbe risultare opprimente. Questa cura nel creare un luogo accogliente e dignitoso per i più piccoli, è la più pura forma di rispetto verso di loro e le loro famiglie, riconoscendo il loro bisogno di normalità e serenità anche in circostanze difficili».

Elenia Carrus, responsabile del progetto, sostiene: «Lo scopo è di promuovere un sano processo di crescita e d’integrazione sociale dei figli minori di genitori detenuti, e migliorarne il legame affettivo».

Chiude il direttore Pietro Borutto, in carica dal 7 maggio: «L’iniziativa, avviata dal mio predecessore, rientra in un quadro più articolato che ha come obiettivo l’avvicinamento dei famigliari ai propri detenuti. La sala d’attesa, in origine spoglia ed essenziale, grazie al progetto e all’opera dell’artista, è stata trasformata in un luogo di accoglienza e di serenità». (a. cu.)

