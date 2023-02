«Carcere nuorese, si finge di non sapere» 

«A Badu ‘e Carros si finge di non sapere. Non basta la videosorveglianza se non supportata da intelligenza artificiale e, soprattutto, se nessuno può badare ai monitor o deve controllarne decine mentre si occupa di innumerevoli altre incombenze». La denuncia arriva da Gennarino De Fazio, segretario generale della UilPa Polizia penitenziaria: «È uno dei principali temi che abbiamo posto al neo capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo, nell’unica occasione di confronto, il 26 gennaio scorso».

Una situazione intollerabile, segnalata a più riprese e dove il passo falso era quasi atteso, almeno a sentire le dichiarazioni che in queste ore si susseguono, dopo l’evasione del boss Marco Raduano dal carcere nuorese di Badu ‘e Carros. «La videosorveglianza non si può tradurre in uno strumento di sicurezza passiva, idoneo solo a verificare gli eventi dopo che si siano realizzati, ma deve costituire un ausilio per la sicurezza attiva e la prevenzione», puntualizza De Fazio. Aggiunge: «Servono software d’intelligenza artificiale in grado di allertare gli operatori ove si verifichino azioni anomale, ma soprattutto urge potenziare gli organici della Polizia penitenziaria. Da quanto sappiamo, al momento dell’evasione la sala operativa del carcere nuorese non era presidiata per mancanza di personale. Al governo Meloni chiediamo subito cospicue assunzioni straordinarie, non poteri taumaturgici capaci di guarire gli ammalati, che si potrebbero dedurre dai discorsi ascoltati in occasione di recenti “gite”». ( g. l. )

RIPRODUZIONE RISERVATA