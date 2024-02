Carcere minorile, via ai lavori di restyling 

«La prossima settimana inizieranno i lavori di ristrutturazione del carcere minorile». Ad annunciarlo è il direttore Enrico Zucca durante la giornata solidale che ieri ha visto sfidarsi a basket e a calcetto i ragazzi ospiti dell’istituto e gli amici delle giovanili della Dinamo Sassari e del Cagliari Calcio.

I lavori

Sono tre i milioni di euro destinati dal Governo alla ristrutturazione. Un intervento atteso da anni, grazie al quale si potranno migliorare le condizioni di vivibilità e la sicurezza del carcere. «La situazione dell'area detentiva è veramente ai limiti - ha detto Zucca – non solo per i nostri ragazzi, ma anche per gli operatori. Questo primo intervento riguarda le camere e gli ambienti in comune degli ospiti».

Era stata la garante regionale dei detenuti Irene Testa ad accendere i riflettori sullo stato della struttura, definendola dopo la sua visita «un ammasso di ferro vecchio, peggio di un canile». Un paragone che proprio un anno fa aveva innescato anche qualche polemica. «Aveva utilizzato dei termini molto forti, ma che rispecchiano la situazione. La ristrutturazione per ora riguarda solo l’area detentiva, ma la struttura necessita di altri interventi, che al momento non sono in programma», aggiunge il direttore.

La giornata solidale

La struttura è decadente e vecchia, ma una volta che si superano i grandi cancelli verdi si entra in un’altra dimensione. Le iniziative e le attività raccontano di un carcere che mira a educare e riabilitare più che punire. Come la giornata di ieri, dove lo sport è stato il collante tra gli ospiti della struttura e l’esterno. Voluta dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Puligheddu, rappresenta la seconda azione - dopo la Coppa Quartieri - nata grazie al Protocollo d'intesa sottoscritto a novembre tra la Fondazione Carlo Enrico Giulini e la Fondazione Dinamo che ha come obiettivo la realizzazione di progetti e iniziative comuni rivolti ai minori.

«Lo sport è il veicolo per trasmettere i diritti. Questo mira alla solidarietà e all'inclusione e costituisce il comune impegno in tutto il territorio regionale, cominciando da coloro che più di altri necessitano di aiuto per riprendere il proprio cammino con rinnovata consapevolezza», ha evidenziato la garante, «i ragazzi hanno bisogno di vedere che l’inclusione non è solo un concetto scritto sulla carta, ma un impegno vero delle istituzioni».

La festa

Dopo le partite di calcetto nel campo esterno e di basket in palestra, la giornata è terminata con il consueto pranzo conviviale: in cucina insieme agli chef William Pitzalis e Tony Porseo si sono cimentati anche alcuni ragazzi e agenti.

«Eccoci di nuovo proprio come è successo a Natale con una giornata particolare dove partecipano tante persone e tanti sportivi- ha aggiunto Ilaria Nardi, presidente della Fondazione Giulini -. Con queste iniziative, vogliamo ribadire l'importanza dello sport come strumento di educazione e inclusione necessario in tutti i settori e in tutti gli ambienti».

