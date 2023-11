Carcere minorile, in arrivo 1,5 milioni 

Un milione e 570mila euro per ristrutturare il carcere minorile di Su Pezzu Mannu. È la cifra stanziata dal Governo – che ha destinato 166 milioni al restauro di altre carceri nel Paese - per un intervento - l'unico che riguarda i penitenziari sardi – atteso da anni, grazie al quale si potranno migliorare le condizioni di vivibilità e la sicurezza dell’Istituto che oggi ospita nove ragazzi.

La soddisfazione

«Lo scorso maggio ho visitato la struttura insieme al sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari e alla garante regionale dei detenuti Irene Testa», commenta il presidente del Consiglio regionale e coordinatore della Lega nell’Isola, Michele Pais, «l’edificio mostrava aspetti critici che potevano essere risolti solo con un intervento strutturale importante».

Proprio in quell’occasione Andrea Ostellari si era preso l’impegno di velocizzare il dialogo con il dipartimento di giustizia minorile per trovare i fondi necessari per la ristrutturazione. «Fin da subito ci siamo assunti l’impegno di reperire le risorse necessarie per rendere la struttura idonea al raggiungimento delle finalità istituzionali di recupero dei minori nel pieno rispetto dei loro diritti, sensibilizzando il ministro Matteo Salvini che ha così inserito l’istituto nel piano di interventi per la riqualificazione», evidenzia Pais.

La garante

Mentre era stata Irene Testa ad accendere, in seguito a una sua visita, i riflettori sullo stato della struttura, definendola «un ammasso di ferro vecchio, peggio di un canile». La garante oggi, pur restando convinta che «il carcere minorile dovrebbe essere superato e che i ragazzi dovrebbero scontare la pena all'interno di una comunità», ringrazia e ammette che «si tratta di una cifra importante che può determinare una riqualificazione dell'istituto e assicurare spazi per la custodia e il trattamento di persone minori, che per loro natura necessitano di attenzioni specifiche e mirate».

Le reazioni

Ed esprime grande soddisfazione per il finanziamento anche il consigliere regionale – quartuccese - della Lega Andrea Piras: «L’istituto ospita ragazzi la cui età arriva fino a 25 anni in una struttura pensata negli anni Settanta come carcere di massima sicurezza, inadeguata quindi ad accogliere adolescenti e giovani adulti. I ragazzi sono impegnati in attività lavorative e formative, grazie all’impegno della direzione e degli operatori e alla disponibilità di ampi spazi lavorativi ed esterni, ma non basta».

Mentre il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove e il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda parlano di un ottimo lavoro di squadra: «Il nuovo passo sull’edilizia carceraria è garanzia di maggiore sicurezza per uomini e donne della polizia penitenziaria, maggiore sicurezza per i cittadini e migliori condizioni per i detenuti, fermo restando la certezza della pena».

RIPRODUZIONE RISERVATA