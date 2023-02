«Carcere, il capoclan potrebbe essere in zona» 

«Una simile fuga è preparata con grande attenzione. Non si fugge da soli. Che possano averlo aiutato compagni di detenzione o altri si verificherà». Così il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, sulla rocambolesca evasione del boss pugliese Marco Raduano. «Abbiamo disposto un’ispezione amministrativa e sentito tutto il personale del carcere di Badu ‘e Carros. A breve ci saranno i primi risultati». Intanto, nel pomeriggio di ieri si è riunito in prefettura a Nuoro il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza. «Non tralasciamo alcuna pista - dice il questore Alfonso Polverino - dobbiamo intensificare le ricerche interne all’Isola e sperare di trovare il detenuto».

Più controlli

Il 39enne Marco Raduano appare come “volatilizzato”, dopo la fuga da film dello scorso venerdì. «Non abbasseremo di certo la guardia, la parola d’ordine è condivisione», rimarca Polverino. Come dire, le forze dell’ordine si compattano e cercano di fare il possibile per continuare a dare la caccia all’esponente della mafia garganica. In poco meno di due ore, tanto è durato il vertice allestito nel palazzo di via Deffenu, le forze dell’ordine hanno pianificato le prossime mosse per dare la caccia al fuggiasco, nella speranza di poterlo trovare ancora in terra sarda. Rafforzare al massimo il controllo del territorio, la vigilanza attraverso le videocamere dei centri abitati e delle strade periferiche. Poi, intensificare le pattuglie della Polizia stradale e monitorare porti e aeroporti sardi. Sono queste le richieste avanzate dalla procuratrice di Nuoro Patrizia Castaldini, collegata in videoconferenza durante la riunione del Comitato. All’incontro hanno preso parte il comandante provinciale dei carabinieri, Elvio Sabino Labagnara; il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu; l’ufficiale della Guardia di finanza, Roberto Zangrì; il comandante della Polizia penitenziaria, Francesco Dessì. Il prefetto Giancarlo Dionisi sentenzia: «È emersa la necessità di rafforzare ulteriormente il presidio sul territorio. Dunque, la presenza attiva e costante di tutte le forze di polizia per controllare le nostre strade e le nostre arterie».

Doppia inchiesta

Le indagini proseguono senza sosta, non tralasciano alcuna pista. Così, le inchieste sono due: una interna portata avanti dal ministero della Giustizia; l’altra della Procura di Nuoro, coordinata dal pubblico ministero Andrea Ghironi. «La nostra riunione è stata prevalentemente operativa e non abbiamo affrontato gli aspetti investigativi, su cui c’è il massimo riserbo», prosegue il prefetto Dionisi: «Non si esclude che il detenuto evaso possa essere rimasto in zona. È vero che sono passate quasi due ore tra la fuga e l’allarme, ma lui non poteva sapere del ritardo. Al tempo stesso, non escludiamo che possa essersi allontanato: anche su questo si lavora con le forze di polizia dell’intera Sardegna». Il viceministro Sisto puntualizza: «Le ipotesi che hanno consentito la fuga possono essere varie. Scarsezza delle risorse e, quindi, del personale rispetto al sistema dei controlli; un difetto di controllo e, dunque, un atteggiamento colposo di chi doveva controllare; infine, “situazioni non proprio di inconsapevolezza” rispetto all'episodio. Non possiamo evidentemente trascurare che ci siano state adesioni a questa rocambolesca e inquietante fuga».