Carcere fino a 10 anni per chi non porta il velo 

Teheran. Hijab e castità oppure la prigione. L’Iran ha inasprito le punizioni per le donne che non portano il velo, obbligatorio in pubblico fin dalla fondazione della Repubblica islamica, con l’approvazione in Parlamento di una nuova legge per «sostenere la cultura della castità e dell’hijab» che prevede pene molto severe. Chiunque non osservi i nuovi regolamenti, con l’aggravante della «collaborazione con governi, reti, agenti e media stranieri», riceverà punizioni che possono arrivare fino a 10 anni di reclusione (il regolamento in vigore prevedeva una detenzione da 10 giorni a 2 mesi). Il disegno di legge riguarda anche norme per promuovere l’hijab e la castità a scuola, nei media e nel turismo. Il provvedimento prevede per le trasgressioni multe fino all’equivalente di 6.000 dollari, licenziamento, detenzione, confisca delle auto, il sequestro del passaporto e il divieto di lasciare il Paese.

Oltre alla mancanza del velo, vestirsi con “un abbigliamento improprio” per le donne «significa indossare abiti succinti o attillati o che mostrino una parte del corpo più in basso del collo o più in alto delle caviglie o più in alto degli avambracci», si legge nel provvedimento. Saranno puniti con multe, o con il sequestro del passaporto fino a due anni, anche coloro che «insultano o deridono l’hijab, promuovono la nudità e l’indecenza». Il provvedimento, che dovrà essere convalidato dal Consiglio dei Guardiani della Costituzione, sarà sperimentale per tre anni ed è stato approvato dal parlamento con 152 sì, 34 no e 7 astenuti. Il voto coincide con l’anniversario della morte di Mahsa Amini, la ventenne curda uccisa dalla Polizia il 16 settembre 2022 a Teheran perché non portava l’hijab correttamente.

