Carcere duro per Navalny 

Cresce la preoccupazione per la sorte di Alexei Navalny, di cui si sono perse le tracce da dieci giorni. I collaboratori chiedono a gran voce notizie sul suo destino alle autorità russe che si rifiutano di parlare. Quello che è chiaro è che il politico oppositore russo è stato portato via dal carcere IK-6 di Melekhovo, dove è rimasto nell’ultimo anno e mezzo, e trasferito in un carcere a regime speciale. Il suo avvocato Viaceslav Gimadi ha avuto conferma dal sistema penitenziario russo (Fsin).