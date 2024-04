«Carcere di Uta, condizioni dure per detenuti e personale» 

Una struttura sovraffollata, come quasi tutti i penitenziari italiani, e con molti problemi che rendono difficile la vita a chi vi è recluso ma anche a chi ci lavora: è questo il carcere di Uta, secondo quello che ha rilevato ieri una delegazione del Partito democratico dopo un sopralluogo. L’ha guidata il senatore Marco Meloni, insieme a lui c’erano i consiglieri regionali Valter Piscedda e Camilla Soru.

La visita rientrava nell’ambito dell’iniziativa nazionale organizzata dai gruppi dei democratici alla Camera e al Senato, intitolata “Bisogna aver visto. Emergenza carceri”. Meloni, Soru e Piscedda hanno incontrato il direttore e il comandante della struttura penitenziaria, hanno visitato la sezione femminile, una parte della sezione maschile e alcune aree destinate alle attività lavorative dei detenuti e a quelle ricreative.

«In questo carcere – ha detto Meloni all’uscita – si registra una percentuale elevatissima di persone che in realtà sono recluse a causa di un disagio psichico e che dovrebbero essere seguite dai servizi sociali o sanitari fuori dal carcere». La situazione di pesante sovraffollamento, per altro, a giudizio degli esponenti del Pd è dovuta anche «ai provvedimenti messi in atto dal governo Meloni, che nell'ultimo anno ha introdotto molti inutili reati che hanno l'unica conseguenza di rendere più difficile la condizione delle persone che sono detenute e di chi lavora in carcere. Le aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria sono all'ordine del giorno. Per questo noi protestiamo e contestiamo questa situazione».

Quello di Uta è uno dei dieci istituti penitenziari dell'Isola, e al momento ospita 656 detenuti (di cui 33 donne), a fronte di una capienza regolamentare di 561 posti. «In carcere - sottolinea Meloni - è difficile curarsi: la situazione della sanità penitenziaria è molto preoccupante. Noi crediamo che occorra agire all'opposto: fare in modo che le persone siano seguite a livello sociale e sanitario, e quando commettono dei reati è giusto che stiano in carcere, ovvero si proceda con le misure alternative, per il tempo definito dalla legge». Di sicuro, ha concluso il senatore, «a chi viene privato della libertà personale dev’essere garantito il diritto di essere recluso in maniera adeguata alla dignità umana, che viene comunque prima di tutto».

