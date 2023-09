Carcere di Massama Bando aperto  a medici in pensione  

La chiamata per assicurare ai detenuti nel carcere di Massama prestazioni mediche e riabilitazione identiche a quelle garantite a qualunque altro cittadino è arrivata puntuale da parte dell’Asl che per legge è chiamata a svolgere il servizio. Il direttore generale Angelo Maria Serusi ha pubblicato il bando per la selezione del conferimento di incarichi libero professionale per un tempo determinato, in attesa di altre selezioni di medicina generale, finalizzato alla realizzazione del progetto denominato: Potenziamento della Medicina Penitenziaria nella Casa Circondariale di Massama. «Al fine di realizzare il progetto, si è reso necessario e urgente acquisire la disponibilità di medici, anche in quiescenza, attraverso la stipula di contratti libero professionali», scrive nella delibera il direttore generale. Per la prima volta dunque possono presentare la domanda anche i medici in pensione che l’Ares aveva escluso per assumere incarichi di medicina generale nel territorio nonostante migliaia di persone siano sprovvisti del medico. Nella delibera si evidenzia che la carenza nel punto di Guardia medica di Oristano (ridotti a 3 unità di cui 2 in procinto di lasciare il servizio) rende impossibile assicurare il servizio nel carcere di Massama. L’incarico sarà assegnato per 6 mesi, il bando scade tra 7 giorni. ( a. m. )

