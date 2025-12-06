Carcere, 50 nuovi arrivi ed è allarme 

«Il carcere modello? Da casa di reclusione è diventato una circondariale». Carmelo Piras, il garante dei detenuti di Alghero, ha preso carta e penna e ha scritto al Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per segnalare le criticità della struttura detentiva Giuseppe Tomasiello, dove attualmente sono ospitati 164 detenuti, a fronte di una capienza massima di circa 156 persone. Ma non è il numero in eccesso a minare i fragili equilibri del carcere, semmai la tipologia dei reclusi. «In un mese e mezzo abbiamo avuto 50 nuovi ingressi da altre carceri d’Italia – spiega Carmelo Piras – e quasi un terzo della popolazione carceraria assume metadone o tranquillanti».

Accanto ai nuovi arrivati, in attesa di processo, ci sono i detenuti storici, con pene lunghe e definitive che hanno scelto di studiare o lavorare. La formazione è una tradizione per la casa di reclusione di Alghero, da oltre vent’anni sono attivi il corso alberghiero, i livelli di scuola media e i corsi di alfabetizzazione. «L’aula universitaria è accanto alla palestra e il vociare nelle celle rende quasi impossibile lo studio», avvisa Piras. Inoltre nel carcere di Alghero i detenuti usufruiscono di diverse ore di libertà, fuori dalle stanza. «Con gli ultimi arrivi - spiega il garante - si notano, tra i detenuti, atteggiamenti di sfida e di sofferenza per le regole, talvolta aggressivi verso i poliziotti». È solo grazie all’esperienza e alla professionalità degli educatori e degli agenti di polizia penitenziaria, a detta di Carmelo Piras, che finora si è riusciti a tamponare la situazione. Servono nuovi educatori e un numero maggiore di poliziotti, poi un adeguamento tecnologico, visto che persino i telefoni risultano obsoleti.

