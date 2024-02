Carcasse d’auto come pattumiera 

Nuove discariche a cielo aperto a Pratosardo. Ieri mattina i vigili urbani si sono recati nella zona industriale per far rimuovere alcune carcasse di auto presenti da tempo. Le vetture erano colme di immondizia, dalla più piccola alla più ingombrante. La polizia locale ha chiesto di scaricare i rifiuti, che poi sono rimasti abbandonati in strada. Indignati i commercianti della zona: «Il carro attrezzi non può, giustamente, portarsi via anche la spazzatura, ma con i vigili davanti hanno scaricato i rifiuti a bordo strada. Abbiamo chiesto informazioni sullo smaltimento, ci hanno risposto che sarebbero passati a ritirarla. Così non è stato». Gli operatori temono un eccessivo permissivismo, il problema è all’attenzione del comandante della Polizia locale, Massimiliano Zurru. «Sappiamo da altri commercianti e cittadini che episodi simili si sono verificati più volte, e nessuno è mai passato a ritirare la spazzatura scaricata. Lasciarla lì è rischioso: possono volare dei pezzi e creare danni, può passare qualcuno e dare fuoco, possono esserci materiali altamente pericolosi e possiamo venirne a contatto. Non crediamo ai nostri occhi, è inammissibile».

