Carburanti scontati: il Comitato Salute scrive al Comune 

«Agevolazioni sui carburanti con sconti di 0,95 euro al litro e sulle bollette di gas ed energia». Le chiede il comitato civico ambiente salute di Sarroch che giorni scorsi ha chiesto un incontro con il sindaco Angelo Dessì, gli assessori e i consiglieri comunali. Gli attivisti chiedono l’applicazione del protocollo Csr che riguarda la responsabilità sociale d’impresa. «La proposta è il risultato di un lungo lavoro - dice il portavoce Gianluca Masu – è nasce dalla consapevolezza che un territorio che ospita da decenni un grande polo industriale debba poter contare su benefici strutturali, capaci di migliorare la qualità delle vita dei residenti e rendere Sarroch nuovamente attrattiva. Il protocollo Csr non si limita a misure di ristoro economico, ma mira ad invertire una tendenza di lungo periodo». Il comitato fa riferimento alla ripesa dell’edilizia, nuove opportunità di lavori e tutela dell’ambiente». In attesa dell’incontro si registrano alcune reazioni. In primis quella del sindaco Angelo Dessi:

«È doveroso evitare semplificazioni e informazioni fuorvianti sul tema della responsabilità sociale d'impresa. Siamo impegnati da tempo in interlocuzioni con le istituzioni a livello regionale e nazionale, nonché con l'azienda, per portare avanti iniziative concrete e avere i riconoscimenti dovuti, in considerazione della presenza industriale rilevante nel territorio. Per quanto riguarda la tutele su salute e ambiente, sono già rigorosamente disciplinate dalla legge. Su questi temi, come amministrazione, resteremo intransigenti nell'interesse esclusivo della comunità». Dalla Vitol, la multinazionale olandese proprietaria della Saras, per il momento non rilasciano alcuna dichiarazione. (f. p.)

