Carburanti, prezzi alle stelle 

Tornano a risalire i prezzi dei carburanti alla pompa e volano ai massimi dall'agosto scorso. Per la benzina in self la media nazionale è di 1,82 euro al litro, mentre il gasolio a 1,72. Sulle autostrade si sale ancora: 1,90 per la verde e 1,82 per il diesel. Ma sono stati segnalati prezzi al litro per la benzina sino a 2,30 euro.

La preoccupazione

«È una escalation senza sosta – denunciano Codacons e Federconsumatori – che rischia di avere effetti a cascata per i cittadini e le imprese». Le associazioni vedono dietro l’angolo anche «il rischio di frenata per la crescita dell'economia nazionale». Quindi la richiesta di «interventi immediati perché siamo davanti a prezzi diventati inaccettabili e insostenibili».

La replica

Il ministro delle Imprese e del made in Italy (Mimit), Adolfo Urso, però la legge diversamente e dice: «Il Governo è riuscito a contenere i prezzi dei carburanti e a evitare impatti inflattivi», a fronte di uno «scenario internazionale sempre più negativo, in cui l'energia è strumento di conflitti armati e di guerre commerciali, con la conseguente crescita delle quotazioni del petrolio che all'inizio di quest'anno ha superato gli 81 dollari al barile». E comunque, rivendica Urso rispondendo al question time alla Camera, l’Esecutivo è riuscito a contenere «il tasso di inflazione che in Italia è stabile, fermo all'1,3%, il più basso tra i grandi Paesi europei».

Mercato “drogato”

Sempre su input di Urso, le associazioni dei consumatori sono state sollecitate perché «segnalino ai loro iscritti le anomalie di prezzo praticate dai singoli distributori contribuendo così alla trasparenza e alla corretta informazione piuttosto che diffondere errate rappresentazioni che di fatto giustificano proprio chi ne approfitta». Ma Staffetta Quotidiana, il giornale che si occupa di fondi di energia, ha indicato che «il prezzo nei distributori di carburanti cresce mentre sono scese le quotazioni dei prodotti raffinati».

Le associazioni

Rispetto a fine dicembre, «un pieno costa agli automobilisti italiani in media oltre 2 euro in più», calcola il Codacons che risponde a Urso: «Anziché attaccare le associazioni come la nostra, il Mimit farebbe bene a intervenire». Federconsumatori segnala rispetto a inizio gennaio «un rincaro del +1% per la benzina e del +2,5% per il diesel» che va ad aggiungersi "a quelli delle bollette di luce e gas, i cui aumenti previsti sono rispettivamente del 20 e 30 per cento». Per questo l'associazione sollecita un intervento del Governo ricordando che «la questione delle accise è ancora sul tavolo delle commissioni competenti, la discussione è prevista per la prossima settimana».

Appello in Aula

Sempre durante il dibattito alla Camera, il Pd ha chiesto al Governo «iniziative più efficaci per fermare rialzi». I dem hanno presentato un’interrogazione anche in Senato perché «oggi l'Italia si posiziona tra i Paesi con il carico fiscale più elevato sui prezzi dei carburanti. Proprio secondo i dati ufficiali del Mimit, accise e Iva pesano per circa il 60 per cento del prezzo finale della benzina e per circa il 56 per cento di quello del diesel».

