Carburanti, nuova fiammata dei prezzi 

Benzina sopra i due euro – prezzo “servito” al distributore – e diesel che sfiora quota 1,9 euro: anche nell’Isola continua la corsa delle quotazioni del carburante, che ovviamente variano a seconda dei distributori e della zona presa in considerazione. Per avere un riferimento: il prezzo medio in Sardegna ormai si attesta a 1,940 euro per la benzina self service e 1,835 per il diesel, ma in questi giorni l’osservatorio del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti evidenziava la “verde” a 2,1 euro e il gasolio a 2 euro in diverse stazioni di servizio sarde, da quelle lungo la Statale 131 ad altre nel centro delle città.

La protesta

Un rialzo in vista dei ponti di primavera, quando tantissimi si metteranno in viaggio per trascorrere qualche giorno fuori casa. E le associazioni dei consumatori tornano a far sentire la propria voce contro il caro-benzina. Non è un mistero che i prezzi dei carburanti siano saliti sensibilmente nell’ultimo periodo. È il Codacons a lanciare l’allarme, rilevando – nella Penisola – prezzi sopra i 2,5 euro al litro al servito sia in autostrada sia sulle rete urbana. Da segnalare il caso di un distributore a Varese, che nei giorni scorsi ha comunicato al Mimit un prezzo pari a 2,854 euro al litro per la benzina. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, però, osserva che come ci sono «alcune decine di distributori che praticano un prezzo più alto nel servito», allo stesso tempo ce nel sono «diverse migliaia che, ad oggi, praticano un prezzo più basso della media nazionale». Prezzo medio che, puntualizza il Mimit, è pari a 1,805 euro per il gasolio e a 1,910 euro per la benzina. Immediata la risposta con il Codacons, che replica: il Mimit «per correttezza dovrebbe anche specificare che vi sono centinaia di impianti che vendono la verde in modalità servito a prezzi compresi tra 2,2 e 2,3 euro al litro. Il governo, chiosa il presidente Carlo Rienzi, farebbe bene e a non cercare scuse e a tagliare da subito le accise dei carburanti».

Le imposte

Proprio in tema di tassazione sui carburanti, il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) rileva come in Italia per ogni litro di benzina acquistato dagli automobilisti oltre 1 euro se ne va in tasse, pari al 56,4% del prezzo pagato alla pompa. «Analizzando il peso della tassazione, si scopre che in Italia Iva e accise pesano per il 56,4% sulla benzina e per il 52,4% sul gasolio, con una incidenza più elevata rispetto al resto d'Europa, dove il peso della pressione fiscale si ferma al 52,47% sulla verde e al 47,22% sul diesel - analizza il Crc - Questo significa che su ogni litro di benzina le tasse incidono per 0,945 euro nella media Ue, e per 1,071 euro in Italia; sul gasolio per 0,801 euro al litro in Ue, 0,941 euro al litro in Italia. Nel nostro paese, quindi, su ogni litro di carburante si pagano di tasse tra i 12 e i 14 centesimi di euro in più rispetto al resto d’Europa. Ai prezzi attuali lo Stato guadagna quasi 3,2 miliardi di euro al mese a titolo di tassazione sui carburanti: 990,6 milioni sulla benzina e quasi 2,2 miliardi di euro sul gasolio».

