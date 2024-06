Carburanti: finita la calma, arriva una pioggia di rialzi 

Dopo un periodo di relativa calma, i prezzi dei carburanti sono di nuovo in salita. Lo registra Quotidiano Energia.

La benzina in modalità self costa in media, guardando a tutto il territorio nazionale, 1,859 euro al litro (da 1,856). I distributori che operano in Italia applicano prezzi che vanno da 1,850 a 1,869, mentre i no logo hanno un prezzo medio di 1,847 euro al litro.

Il diesel in modalità self costa in media 1,735 euro al litro, contro 1,727 della precedente rilevazione. Le compagnie offrono prezzi che vanno da 1,731 a 1,748, con i no logo che si attestano in media a 1,722 euro al litro.

Al servito i prezzi aumentano ulteriormente: in media si arriva a 2 euro al litro per la benzina, mentre la cifra precedente era 1,997 euro al litro. I vari impianti offrono prezzi che vanno da 1,936 a 2,068, con i logo a 1,906.

Il diesel servito costa mediamente 1,877 euro al litro rispetto al precedente 1,868. La forbice di prezzi va da 1,820 a 1,853 euro al litro, con i no logo a 1,780.

Infine, riguardo ai listini per il Gpl, i prezzi nei distributori italiani si attestano tra 0,714 e 0,732 euro al litro, con i no logo a 0,699. Per il metano si spendono da 1,314 a 1,386 euro al kg, con i no logo a 1,324.

