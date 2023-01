Carburanti, è di nuovo bufera  

Un incongruenza che ha innescato le proteste delle associazioni dei consumatori, subito pronte a gridare contro l'ennesima speculazione ai danni degli automobilisti. «Oggi un pieno di benzina costa in media 8,9 euro in più rispetto a fine dicembre», denuncia il Codacons. «Il rialzo di benzina e gasolio era atteso come effetto dell’aumento delle accise, ma al netto della maggiore tassazione la componente di prezzo che non risente di Iva e accise avrebbe dovuto scendere per effetto del forte calo delle quotazioni del petrolio, sceso in questi giorni sotto gli 80 dollari al barile. Non si capisce poi come due pompe dello stesso marchio, ma ubicate in zone diverse, possano vendere lo stesso carburante con differenze di prezzo di anche 20 centesimi di euro».

La tregua è finita, sui carburanti è di nuovo guerra di cifre. Dopo il dietrofront sul taglio delle accise dei carburanti, istituite nella primavera 2022 dal governo Draghi e cancellate a dicembre dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, il rialzo dei prezzi di super e gasolio era prevedibile, ma a questi si sono aggiunti nelle ultime ore ulteriori rincari che hanno fatto schizzare (soprattutto quello del diesel) i listini alle stelle scatenando la rabbia di consumatori, ma anche di gestori degli impianti di rifornimento, ancora una volta nell’occhio del ciclone per dinamiche su cui (lo ripetono da sempre) non hanno alcuna voce in capitolo.

Proteste

A ravvivare la fiamma della polemica ci hanno pensato anche le ultime quotazioni del petrolio, abbondantemente sotto gli 80 dollari al barile e lontano dai picchi di qualche mese fa. Un tonfo delle quotazioni del greggio a cui però non è seguito un proporzionale decremento dei costi alla pompa.

Un incongruenza che ha innescato le proteste delle associazioni dei consumatori, subito pronte a gridare contro l'ennesima speculazione ai danni degli automobilisti. «Oggi un pieno di benzina costa in media 8,9 euro in più rispetto a fine dicembre», denuncia il Codacons. «Il rialzo di benzina e gasolio era atteso come effetto dell’aumento delle accise, ma al netto della maggiore tassazione la componente di prezzo che non risente di Iva e accise avrebbe dovuto scendere per effetto del forte calo delle quotazioni del petrolio, sceso in questi giorni sotto gli 80 dollari al barile. Non si capisce poi come due pompe dello stesso marchio, ma ubicate in zone diverse, possano vendere lo stesso carburante con differenze di prezzo di anche 20 centesimi di euro».

Accuse

Tra coloro che hanno alzato la voce c’è anche l’Angac, l’associazione dei gestori autonomi di impianti di rifornimento: «La colpa di questi aumenti ricadrà, in maniera chirurgica, come già accaduto nel passato, alla parte più debole della filiera: il benzinaio», denuncia il presidente Giuseppe Balia. «Ma chi controlla gli enormi profitti delle compagnie petrolifere in un settore chiaramente strategico per il Paese? E cosa si è fatto per limitare questo strapotere? Un esempio? Fissare un prezzo controllato in momento di emergenza in cui è chiara una situazione di esasperata speculazione».

In azione

E se il Governo, tramite il ministro delle Infrastrutture Salvini, ha assicurato che il prossimo Consiglio dei Ministri affronterà la questione rincari, la Guardia di Finanza ha dato subito un segnale riepilogando l’attività svolta nell’ultimo anno con oltre 2.800 violazioni alla disciplina prezzi: «717 hanno riguardato la mancata esposizione e/o difformità dei prezzi praticati rispetto ai prezzi indicati e 2.092 l’omessa comunicazione al Ministero».

Interventi puntuali che non scongiureranno però un’altra impennata dei prezzi attesa fra poche settimane, in occasione del blocco totale delle importazioni Ue ai prodotti raffinati russi. Una carenza di materie prime che potrebbe scatenare una nuova tempesta sui carburanti.

