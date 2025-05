Carburanti e accise, sui listini solo piccoli ritocchi 

Il riallineamento delle accise è già in vigore da dieci giorni ma i prezzi dei carburanti si adeguano lentamente. Le principali associazioni di difesa degli utenti puntano il dito sul fatto che, invece di vedere l'auspicato adeguamento dei listini, si è assistito al rialzo dei prezzi del diesel a cui non fa fronte però il ribasso di quelli della benzina. Secondo quanto stabilito dal decreto del ministero dell'Ambiente e di quello dell'Economia adottato in attuazione del dlgs della delega fiscale sulla revisione del sistema, l'accisa sulla benzina cala di 15 euro per mille litri (1,5 centesimi al litro) passando a 713,40 euro per mille litri dai precedenti 728,40 della vecchia aliquota, mentre l'accisa sul gasolio usato come carburante sale di 15 euro per mille litri (1,5 centesimi al litro) a 632,40 per mille litri, contro i precedenti 617,40 euro.

Le regioni peggiori in termini di divario tra variazione del prezzo del gasolio e quello della benzina, sono la Calabria con 1,4 cent al litro, pari a 70 cent a rifornimento, ex aequo con la rete autostradale. Medaglia d'argento per la Sardegna, con 1,2 cent al litro (60 cent a pieno).

Per l'Unione Nazionale Consumatori il riordino delle accise avrebbe dovuto essere, a parità di litri consumati, «una partita di giro», con il gasolio che sarebbe dovuto costare 1,50 centesimi in più al litro, 1,83 conteggiando anche l'Iva al 22%, e la benzina che sarebbe dovuta scendere in modo corrispondente. E invece, avverte, «come temevamo, purtroppo, non è così». Il presidente Massimiliano Dona lamenta che «il gasolio è salito ma la benzina non è praticamente scesa».

