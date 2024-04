Carburanti ai massimi da 7 mesi 

Tornano a infiammarsi i prezzi dei carburanti con la benzina che raggiunge al self 1,911 euro al litro, il massimo dal 19 ottobre, cioè da circa sei mesi. Il Codacons calcola che il pieno costa quindi 7,3 euro in più rispetto a inizio anno mentre Assoutenti sottolinea che in autostrada si arriva a picchi di 2,5 euro per la verde al servito con ripercussioni pesanti sui prodotti trasportati, considerato che in Italia l'88% delle merci viaggia su gomma. L'Unione nazionale consumatori parla di una stangata con rischi per l'inflazione, tant'è che secondo Coldiretti a rimetterci è l'intero sistema agroalimentare. E l'Adoc osserva che tutto ciò accentua il disagio sociale e chiede interventi più incisivi da parte del governo.

«Dalle ultime rilevazioni emerge come la benzina viaggi verso i 2,4 euro al litro in modalità servito su diverse tratte autostradali», afferma il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso. «La soglia dei 2,5 euro al litro è stata già superata sulla A1 Milano-Napoli e sulla A21 Torino-Piacenza e sulla A4 Milano-Brescia».

