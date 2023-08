Carburante alle stelle: «Benzina da record, vogliamo delle risposte»  

«Passano i giorni, la benzina non cala e anzi raggiunge i picchi da un anno a questa parte, ma dal Governo nessun segnale di provvedimenti in arrivo». Punta il dito sull’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, l’associazione dei consumatori Codacons, che continua a ritenere ingiustificati gli aumenti non solo del carburante, ma di conseguenza anche del gettito di accise e Iva, che si calcolano in percentuale sul prezzo al litro. «Proprio il Governo, che non è il primo e probabilmente non è l’ultimo ad assistere inerme ai rincari spaventosi dei carburanti durante le vacanze estive», aggiunge il Codacons, «è ora al centro dell’attenzione collettiva: deludere le aspettative dei cittadini, già tante volte tradite in passato, rischia di costargli davvero caro in termini di consenso».

Appello

L’associazione non risparmia critiche: «Nonostante i listini impazziti per tutta l’estate, ancora non si capisce cosa intende fare il Governo per risolvere questa emergenza. Il sospetto forte è che non voglia, o non possa, fare proprio niente: un fatto che sarebbe gravissimo per le tasche dei cittadini sia per ragioni dirette (il prezzo dei carburanti) sia indirette (l’impatto di questi rincari sulle merci trasportate via gomma, in un Paese che privilegi a questo sistema di trasporto)». Il Codacons si aspetta soluzioni rapide e idee chiare per uscire da un pericoloso stallo per l’intero Paese.

«Non scarichi le colpe»

Per l’associazione di consumatori, i prezzi alla pompa di oggi sarebbero stati inconcepibili solo qualche mese fa, «ma il Governo si comporta come se le accise non ci fossero», dichiara il presidente Carlo Rienzi. «Stavolta non può scaricare la responsabilità su chi ha governato in precedenza: dovrà rispondere di fronte agli italiani su quanto fatto, o non fatto, per fermare il caro-benzina».

Commercio ed economia

Le parole di Rienzi non sono tenere nei confronti dell’immobilismo di Palazzo Chigi su un fronte che sta tormentando gli italiani, al punto che diversi di loro sono costretti a rinunciare a utilizzare la propria auto a causa dell’impossibilità di sostenere i prezzi attuali di benzina e gasolio. «Benzina stabile oltre i due euro nelle stazioni di servizio in autostrada, con picchi inconcepibili solo qualche mese fa: tutti si accorgono che la ricetta del Governo non funziona», rincara la dose il presidente di Adiconsum. «Speriamo in un piano B: se non ci fosse», conclude Rienzi, «le cose per il commercio e l’economia potrebbero mettersi davvero male».

