Carbosulcis, sciopero e appelli per la riconversione dell’azienda 

Sciopero nel cantiere minerario della Carbosulcis a Seruci. I minatori si sono fermati ieri mattina sollecitando un incontro con il Presidente della Regione Christian Solinas per discutere del futuro del sito, destinato alla chiusura nel 2027.

«È da aprile che attendiamo la convocazione del Presidente - dice Matteo Sabiu, delegato della Filctem Cgil - vogliamo parlare di riconversione per costruire un futuro per questo sito e per i lavoratori ma finora l’unica certezza è il piano di chiusura. La Regione, azionista unico della Carbosulcis, deve darci delle risposte». Per qualche ora tutti i dipendenti hanno aderito all’iniziativa, garantendo comunque i presidi di sicurezza. «Siamo all’interno di un piano di chiusura ma noi vogliamo capire cosa ne sarà della Carbosulcis e dei lavoratori nel 2027 - dice Stefano Meletti, delegato della Femca Cisl - serve discutere il futuro e le prospettive di queste famiglie. Per questo stiamo sollecitando un incontro con chi deve decidere».

Il cantiere minerario di Seruci è anche sede del progetto Aria, lì sarà installata la torre criogenica per la distillazione dell’argon. Questa mattina i dipendenti di Fondazione Aria saranno a Cagliari, davanti alla Regione per sollecitare il presidente Solinas alla firma dell’accordo di programma con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. «I fondi per tutelare la forza occupazionale esistono e sono stati stanziati - dice il Presidente della Regione - e garantiscono la possibilità di armonizzare i nostri obiettivi verso una riconversione globale che garantisca un futuro di sviluppo e piena occupazione. Nessun lavoratore quindi è in pericolo ma è anzi al centro della nostra attenzione». I lavoratori di Fondazione Aria confermano il presidio previsto per questa mattina a Cagliari. «Solo l’effettiva firma dell’accordo – dicono i lavoratori - può significare la fine dello stato di agitazione dei lavoratori». Sul destino del progetto Aria intervengono anche i segretari dei Chimici di Cgil, Cisl e Uil. «Da parte della Regione è necessaria un’assunzione di responsabilità - affermano Emanuele Madeddu, Enzo Lai e Gianni Loi - Ci aspettiamo un passo in più rispetto al comunicato anche perché senza convenzione da luglio i lavoratori del Progetto Aria saranno a casa». (a. pa.)

