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Eccellenza.
20 luglio 2026 alle 01:43

Carbonia, trovati i soldi per l’iscrizione al torneo 

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Il presidente del Carbonia calcio Andrea Meloni ha iscritto il club al prossimo campionato di Eccellenza, ma i problemi legati alle gravi condizioni economiche non sono stati ancora risolti. Tuttavia si apre uno spiraglio nella crisi a 24 ore dal termine per l’iscrizione della squadra. Sul portale della Federazione compare dunque il nome del Carbonia, che nella passata stagione ha ottenuto una salvezza molto dignitosa alla guida di Graziano Mannu. Ma questo passaggio burocratico non costituisce una certezza per la presenza effettiva della squadra nella nuova stagione agonistica. Succede infatti che per formalizzare, entro fine di luglio, sarà indispensabile pagare quanto previsto in merito alle prevedibili vertenze avviate dai calciatori che da tempo reclamano spettanze arretrate. Non è un caso infatti che nelle scorse settimane è decollata una vasta mobilitazione che ha permesso di raccogliere quasi 2mila firme fra i cittadini di Carbonia, sebbene la partita più importante si giochi (come ha più spesso sottolineato il presidente Meloni) con l’ingresso di nuovi soci e nuovi finanziatori. Per conoscere quindi il futuro del Carbonia occorrerà attendere il prossimo 30 luglio.

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