Carbonia, troppi errori 

Penultimi. Con una gara in meno da recuperare (in realtà si tratta di sessanta minuti) già dopo domani a Calangianus. Il calcio è fatto di episodi. E la classifica da allarme rosso, perché da novembre tale è diventata quella del Carbonia dopo un inizio che lasciava presagire ben altro, sarebbe potuta essere meno ansiogena se al minuto 80 del derby di sabato contro l’Iglesias, i bianconblù non avessero fallito la più facile delle occasioni da rete portarsi sul 3-2.

La speranza di rilancio per la squadra di Diego Mingioni, che talora nella fase di ripartenza continua a ripetere imperterrita gli stessi errori, sono legate al modo in cui fra 48 ore proseguirà e terminerà il match contro il Calangianus interrotto al 30’ del primo tempo circa dieci giorni fa per infortunio dell’arbitro: il Carbonia vinceva 1-0 grazie al gol di Tocco. Si ripartirà dai quindici minuti finali del primo tempo e poi si affronterà il secondo.

E in casa dei biancoblù (peraltro sabato castigati nel 2-2 finale dall’ex di turno Mastropietro ceduto ai cugini dell’Iglesias pochi giorni prima), si ha la sensazione che si pretenda concretezza. È arrivato il nuovo centravanti argentino Pavone (che sabato si è visto a sprazzi, ma non è dispiaciuto), è tornato al gol l’argentino Moreno. Ma per almeno uno, forse due turni, si dovrà fare a meno del difensore Garcia, espulso sabato con rosso diretto.

Il Carbonia ha dieci punti, dietro solo il Barisardo con otto. Davanti in zona spareggi la Ferrini (che i minerari andranno a visitare il 22 dicembre) con undici punti, e il Taloro Gavoi con 13. Per tirarsi fuori dalle sabbie mobili in cui pure l’anno scorso si venne a trovare in inverno (salvezza acciuffata agli spareggi), la dirigenza non chiede agli attaccanti gol da cineteca, ma quelli da minimo sindacale.

