carbonia surclassato dal buddusò, minerari sconfitti e superati in classifica 

Buddusò (3-5-2) : Faralli, De Goicoechea, Barilari, Mane, Usman, Gomis, Barracca, Castelnoble, Balde, Cassama (st 18’ Faye), Delogu (st 43’ Uleri). In panchina Sanna, E. Marrone, D. Marrone, Devaddis, Ghisu, Cernovs, Sambiagio. Allenatore Terrosu.

Carbonia (4-3-3) : Floris, A. Mastinu, Humbut, F. Mastinu, Ponzo, Pavone (st 15’ Tatti), Porqueddu, Boi, Serra, Barrenechea, Zazzos. In panchina Ferralasco, Saiu, Bassu, Scanu, Massoni, Carboni. Allenatore Mannu.

Arbitro : Delia di Carbonia.

Reti : pt 10’ (r) e 46’ Balde, st 3’ Humbut, 37’ (r) Faye.

Buddusò. Sul fondo sintetico del campo Nicola Calvia, un Buddusò in formato stellare batte un ottimo Carbonia. Si è vista una partita spettacolare, ricca di capovolgimenti di fronte e spettacolari colpi di scena: quattro reti, tre rigori e tre legni hanno reso la sfida molto avvincente e combattuta, appassionando fino al termine dell’incontro il numeroso pubblico. Dunque, poker di vittorie consecutive per i ragazzi di Terrosu, che solo nelle quattro gare del girone di ritorno hanno collezionato gli stessi punti conquistati nel corso dell’intero girone di andata.

Al 10’ Balde in area viene messo giù: rigore netto che l’arbitro assegna senza dubbi e che lui stesso trasforma nel vantaggio locale. Sempre Balde nel recupero delle prima frazione: su angolo, il suo piattone significa raddoppio locale. All’inizio della ripresa i buddusoini sembrano non essere entrati in campo e al 3’ Humbut su punizione accorcia le distanze. Dopo tre minuti rigore per gli ospiti, tira il bomber Porqueddu, Faralli si distende e para il suo quarto rigore stagionale.

Il Buddusò si scuote e Castelnoble in tre minuti colpisce prima la traversa e poi il palo. Al 37’ Balde ancora giù in area, rigore sacrosanto: il capocannoniere del girone lascia la sfera a Faye, che realizza. Un minuto dopo traversa anche per gli ospiti. Al 96’ il boato del pubblico accompagna il triplice fischio dell’ottimo signor Delia.

