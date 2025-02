Carbonia stordito: «Siamo attoniti, ma niente drammi» 

Carbonia. «Restiamo attoniti, chiediamo scusa ma nel calcio ci può stare: anche ai livelli professionistici vediamo risultati simili ma non esageriamo con i drammi e non perdiamo di vista l’obiettivo: la salvezza». Il Carbonia domenica scorsa si è schiantato malissimo contro la corazzata Monastir, incassando 8 gol, e il presidente del club minerario Stefano Canu si trova ad analizzare un risultato che fa male ripensando anche al fatto che è una delle sconfitte più gravi nella storia della società iniziata nel 1939, un anno dopo l’inaugurazione della città.

Il presidente

«Non cerchiamo giustificazioni perché non è proprio il caso, ma l’1-0 glielo abbiamo regalato noi con un autogol, il 3-0 nasce da una colossale svista arbitrale, poi però ecco il black-out totale: alcuni ragazzi sono usciti in lacrime dal campo ma non si dica che abbiano preso sotto gamba una trasferta che sulla carta appariva proibitiva: semplicemente a un certo punto non ne hanno più indovinata una». E il Monastir, che contro il Carbonia aveva però dovuto ingoiare molto amaro mesi fa per l’eliminazione dalla coppa Italia di Eccellenza, non ha più giocato col freno a mano tirato. Nemmeno a risultato abbondantemente acquisito e mai in discussione: «È il calcio con le sue regole, non recriminiamo nulla», prosegue il massimo dirigente, «pensiamo piuttosto ai due mesi di campionato che restano».

Il futuro

Il Carbonia dell’allenatore Diego Mingioni, anch’egli uscito sconcertato dal campo al triplice fischio, ha nel mirino il Li Punti il primo di marzo per il primo di una serie di scontri salvezza, giacché i minerari sono sempre nella zona molto peri: colante della classifica. L’8-0 di domenica potrebbe generare la scossa: è accaduto due mesi fa dopo il 6-1 incassato contro il Budoni cui seguì la vittoria contro il Taloro Gavoi. Intanto, la settimana scorsa è giunto un nuovo difensore, Antonio Corsini, originario di Iglesias, e fra pochi giorni saranno di nuovo abili e arruolati gli infortunati Murtas e Caffaro.

